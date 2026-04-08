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全球頂尖電競與遊戲週邊設備領導品牌 SteelSeries 賽睿，今日(4/8)正式發表 Aerox 3 Wireless Gen 2 系列電競滑鼠，為品牌 25 週年慶典寫下華麗序幕。延續 2020 年推出的 Aerox 超輕量電競滑鼠系列，全新 Aerox 3 Wireless Gen 2 將產品性能提升至全新層次。搭載 4K（4000 Hz）輪詢率與 1.2 毫秒點擊反應時間，帶來近乎即時的操作回饋；並採用高效能 TrueMove 26K 光學感測器，提供真正 1 對 1 的精準追蹤。整體設計結合超輕量、高耐用與防潑水結構，並可透過 SteelSeries GG 軟體進行進階效能調校與最佳化設定。屢獲獎項肯定的 Aerox 系列滑鼠，一直是玩家邁向競技 PC 遊戲的首選升級選擇。Aerox 3 Wireless Gen 2 延續此一傳奇，專為速度、精準與耐用性而打造。滑鼠採用可承受 8,000 萬次點擊的機械式按鍵，並結合 AquaBarrier™ 技術，有效防護灰塵、汗水與潑濺，同時維持 68g 超輕量設計。可自訂 RGB 燈效、最長可達 200 小時的續航力，以及透過 SteelSeries GG 軟體進行深度設定，使其成為一款兼具多功能與高性能的電競滑鼠。不只是快，更是 4K 級極速 – 4K 輪詢率 (4000Hz) 提供近乎即時的響應速度與精準的無線控制，讓游標與玩家的手部動作完美同步。螢幕游標每秒更新高達 4000 次，能充分發揮高解析度螢幕的優勢，確保玩家的準心反應速度比標準 1000Hz 滑鼠快上 4 倍（0.25ms vs 1ms）。Quantum 4K 無線技術 – 搭載先進的 Quantum 4K 無線技術，提供全面支援 4K 輪詢率的 2.4GHz 電競級無線連接，將延遲降至最低。雙無線切換功能增加了連接彈性，可透過 Bluetooth 5.0 連接其他裝置。充電電池在藍牙模式下可使用長達 200 小時，在 2.4GHz 模式下則可達 120 小時（視輪詢率、燈效與電力設定而定）。TrueMove 26K 傳感器 – 高效能 26,000 DPI TrueMove 光學傳感器能以極致的精準度與一致性追蹤每一次移動，提供更緊湊的瞄準與更流暢的控制。具備 400 IPS 追蹤速度與 40G 加速度，讓玩家在高速甩鼠時減少失誤，掌握關鍵勝負。可調節的工作高度 (LOD) 讓玩家在重新定位滑鼠時不會干擾瞄準。極致輕量，無懼水塵 – Aerox 3 Gen 2 的表現遠超其重量。僅 68g 的超輕量設計專為耐用性打造，減少長時間使用的疲勞感。當需要快速移動時，其輕量化設計能實現更快、更準確的反應。AquaBarrier™ 技術提供 IP54 等級防護，能有效防塵、防垢與防水，與其他蜂巢式外殼滑鼠截然不同。持久續航力 – 藍牙模式下續航力長達 200 小時，2.4GHz 模式下長達 120 小時，並支援 USB-C 快速充電。極致耐用設計 – 機械式微動開關具備極低延遲、脆彈手感與 8,000 萬次點擊壽命，確保每一場戰鬥都能維持一致表現。具備 6 個可編程按鈕供玩家自定義操作風格。內建記憶體可儲存高達 5 組設定檔，包含靈敏度 (X/Y DPI)、工作高度、輪詢率、滾輪跳躍保護、藍牙平滑化、無線穩定增強、省電模式及燈光亮度，設定後即可在任何系統隨插即用。進階調校軟體 – 將 SteelSeries GG 視為 F1 賽車的專屬維修團隊。每位玩家的瞄準習慣都不同，因此 Aerox 3 Wireless Gen 2 的設計初衷是「為了被精確調教而生」，而不僅僅是被使用。精確調整 DPI/CPI 與靈敏度：支援高達 26,000 CPI 的 X/Y DPI 微調，完美適應任何操作風格或螢幕解析度。優化輪詢率與響應速度：調整輪詢率、去彈跳延遲 (Debounce) 與平滑化設定，在極限響應與電池續航力之間取得平衡。微調滑鼠行為：利用滑鼠加速度、旋轉控制、可調工作高度與滾輪跳躍保護，消除非預期的輸入，維持準心移動的可預測性。儲存多達 5 組內建設定檔：將偏好的 CPI 段數、輪詢率與按鍵映射直接存於滑鼠中，無需軟體即可在任何設備上立即呼叫設定。為慶祝 Aerox 3 Wireless Gen 2 上市，SteelSeries 同步推出全新配色的 QcK Heavy 滑鼠墊系列，與 Aerox 3 Wireless Gen 2 及 Arctis Nova 7 Gen 2 配色相互呼應。QcK Heavy 滑鼠墊提供黑色，以及全新霧澈白與耀澈桃，讓玩家打造一致且具個人風格的桌面配置。多年來，全球頂尖電競選手皆信賴 SteelSeries QcK 滑鼠墊。QcK Heavy 採用更厚實、高密度橡膠底座與高品質微織布表面，提供穩定且精準的操作體驗，並經感測器大廠 PixArt Imaging 測試與認證。Aerox 3 Gen 2 系列滑鼠與 QcK Heavy 滑鼠墊專為熱門遊戲打造，包括 Fortnite、Grand Theft Auto、Valorant 等，協助玩家在各種競技環境中發揮最佳實力。台灣建議售價如下：Aerox 3 Wireless Gen 2無線滑鼠 – NT$3,690QcK Heavy Large 電競滑鼠墊 – NT$890QcK Heavy XXL電競滑鼠墊 – NT$1,290SteelSeries 賽睿作為融合遊戲與文化的電競始祖品牌，正迎來其創立 25 週年的里程碑，並持續領航全球高端遊戲產品與軟體市場。SteelSeries 成立於 2001 年，是推動電競運動與競技賽事的先驅者，始終致力於透過定義產業標準的創新技術激發玩家潛能，助力玩家超越極限，並在賽場上綻放耀眼光芒。