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睽違21年，國民黨主席鄭麗文今（8）日重返當年前主席連戰赴南京下榻的金陵飯店，會見中共江蘇省委書記信長星。晚間則在上海會晤上海市委書記陳吉寧，雙方會面談話仍聚焦兩岸交流。陳吉寧首先表示「兩岸同胞是血濃於水的一家人」，堅持九二共識、反對台獨是共同的政治基礎，當關係不進則退時，就要增強中國人的志氣、骨氣與底氣，來推動國家統一。鄭麗文則說，上海在兩岸交流與關係上，發揮很多關鍵作用，特別是已舉辦16年的台北上海雙城論壇。鄭麗文強調，已經有20年沒來，上海又是另一番不同的風貌，盼此行能為戀和平繼續累積，擴大彼此的善意與互信。就像是陳書記過去曾為台灣一對年輕新人，特別到台灣參加婚禮，這份心意非常特殊、難得。希望我們這一代的人不要成為阻礙，而能夠成為後盾，提供年輕人更大的愛與底氣，讓他們在和平的環境中實現夢想。陳吉寧則說，21年再訪上海只是彈指一揮間，上海是兩岸合作交流最活躍，台商最集中、兩岸人員往來最頻繁的城市之一。中國秉持「兩岸一家親」的理念，給予各方面的照顧，希望以此次訪問為契機，上海有責任在兩岸的交流中發揮更大的作用。