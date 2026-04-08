泰國氣象局7日發布天氣警告，受熱低壓系統影響，北部、東北部及中部地區未來24小時將持續高溫，局部最高氣溫可能突破42°C，曼谷及周邊地區白天亦霾害瀰漫。 我是廣告 請繼續往下閱讀 氣象局指出，弱南向和西南向風帶來少量水氣，部分地區可能出現零星輕雷陣雨，但對整體酷熱狀況幫助有限。官方呼籲民眾在氣溫偏高時段盡量避免長時間在戶外工作或活動，以保護自身健康。泰國南部情況略有不同，安達曼海及泰國灣北部受西向風影響，當地居民需防範雷陣雨與強陣風，海面浪高約1公尺，遇雷陣雨時可能超過1公尺，漁船及水手應避免進入暴風雨區域。 相關新聞 影／掉牙也沒贏！泰國選美決賽冠軍出爐影／泰國普吉島快艇碼頭爆炸！恐怖火災釀1死5傷泰國選美佳麗泳裝熱舞Nobody！迷因表情全球熱議 CNN名主播邀舞泰國女星虛弱叫救護車竟遭性侵！還被拍裸照 救護員落網後認罪 楊雅婷編輯記者起初只是單純喜歡泰劇，意外打開了通往泰國文化的大門，開始學習泰文，夢想有一天能開車環遊泰國，甚至拓展到整個東南亞。旅行對我來說不只是移動，而是一次次與人、與文化、與自己對話的契機。我期待在旅程...作品集 泰國高溫泰北熱浪泰國天氣霾害泰國氣象局熱低壓泰國旅遊