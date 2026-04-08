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泰國氣象局7日發布天氣警告，受熱低壓系統影響，北部、東北部及中部地區未來24小時將持續高溫，局部最高氣溫可能突破42°C，曼谷及周邊地區白天亦霾害瀰漫。氣象局指出，弱南向和西南向風帶來少量水氣，部分地區可能出現零星輕雷陣雨，但對整體酷熱狀況幫助有限。官方呼籲民眾在氣溫偏高時段盡量避免長時間在戶外工作或活動，以保護自身健康。泰國南部情況略有不同，安達曼海及泰國灣北部受西向風影響，當地居民需防範雷陣雨與強陣風，海面浪高約1公尺，遇雷陣雨時可能超過1公尺，漁船及水手應避免進入暴風雨區域。