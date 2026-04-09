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▲漢來上海湯包年銷量350萬顆。（圖／記者蕭涵云攝）

祭出「指定套餐半價」優惠（午、晚餐各限量

50組）

▲漢來美食宣告新品牌「樂蔬」，全台首家分店將進駐台中漢神洲際購物廣場。（圖／翻攝漢來美食官網www.hilai-foods.com）

▲全台最難訂位的自助餐廳「島語」將於7月上旬於台中獨家登場。（圖/記者張嘉哲攝）

漢神洲際購物廣場正式登場中台灣，將於4月10日開幕，同集團的漢來美食餐飲旗下的「漢來名人坊」、「漢來上海湯包」、「樂蔬」三大品牌也將於4月10日與百貨同步亮相並開始試營運，而漢來名人坊與漢來上海湯包選於4月14日正式開幕，樂蔬則預計4月22日開幕。漢來美食旗下的人氣品牌「漢來上海湯包」，號稱湯包年銷量逼近350萬顆，業績年年亮眼，算是漢來美食旗下小金雞，賺錢速度不輸最難預約吃到飽餐廳「島語自助餐廳」與「漢來海港自助餐廳」。：單筆消費滿800元即贈精選甜湯乙份；▪️▪️內用單筆滿1000元即送100元餐飲抵用券；▪️：憑百貨消費發票點用湯包送蒜香雞翅等好康。▪️：內用單筆消費贈蝦肉生煎湯包兑換券一張（限量600張，不累贈）另外，「漢來名人坊」洲際分店也有開幕禮遇，4月14日至4月30日期間，內用單筆消費滿3000元即送500元抵用券乙張。而最受矚目的新蔬食品牌「樂蔬」，除帶來與正寬法師攜手共創的精緻料理，也於開幕期間推出優惠迎客，營運首月４月10日至4月30日，凡內用消費不限金額即贈100元抵用券一張，點用正寬法師「初心樸食」系列餐點再加贈一張。另外，同屬於漢來美食旗下島語自助餐廳，則預計最快將於7月開幕。樂蔬 LE SHU、そらのいろ SORANOIRO、作 天麩羅・割烹、千房 Diversity、尚屋 新韓式燒烤、TOM CAT BAKERY、中山 Red Label、春香飯店、Bravo Champagne 布娜飛香檳吧、豆腐里、茗菓 Ming GO共 11 家。島語 （7月上旬於台中獨家登場）、Ten Thousand、SPORTS NATION、うなぎ四代目菊かわ （百貨首家）、餃子の王將、雞三和、nana's green tea、椒朋友、ROCK BEEF 排排沾、開丼 燒肉VS丼飯等共10家。