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民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案一審遭判17年有期徒刑，妻子陳佩琪針對檢方扣押存摺數量與金流爭議在臉書發文反擊，還提到619萬金流是為小孩長期存款，與京華城案的便當會無關。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文嘲諷，陳佩琪是「哪壺不開提哪壺」，說詞前後矛盾，恐怕會害柯文哲再多一條財產來源不明罪。張育萌指出，陳佩琪針對爭議的619萬元金流，先後出現四個版本的說法，最初聲稱是柯文哲的演講費，後改口為民眾給的選舉經費、小孩壓歲錢，最後又說是母親帳戶為規避遺產稅而領出的現金。他質疑，若是演講費，難道柯文哲演講了600次？若是選舉經費，未依法申報卻存入私人戶頭恐涉及政治獻金法問題；而小孩壓歲錢高達600多萬更違背常理，不斷翻供、記憶錯亂的行為，根本從辯解變成即興創作。此外，張育萌提到619萬元的存款時機敏感，分別對應柯文哲與應曉薇討論京華城容積率的「便當會」，以及密訪沈慶京後的時間點。他批評陳佩琪在柯文哲拚二審上訴的關鍵時刻，卻硬開支線任務，即便無法直接證實為賄款，也會因「財產增加與收入顯不相當」而讓柯文哲深陷財產來源不明罪。