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▲佳珍海產餐廳與澎坊公司聯手標下第一鮪，以每公斤1萬0600元創下歷年新高價。（圖／東港區漁會提供）

2026屏東黑鮪魚季正式揭幕，東港魚市場今（8）日上午舉行第一鮪拍賣會，由琉球籍漁船「富漁慶2號」船長洪福家捕獲的黑鮪魚，以每公斤10,600元創下歷年新高，總價達201萬4,000元，由佳珍海產餐廳與澎坊公司聯手標下，為今年黑鮪季掀起熱潮。本尾第一鮪經秤重190公斤、身長214公分，由縣長周春米與漁業署長王茂城共同宣布。拍賣現場競標氣氛熱烈，在藝人胡盈禎帶動下買氣旺盛，成功刷新單價紀錄。周春米表示，今年第一鮪捕撈過程全程錄影，並完成去鰓與去內臟處理，品質再升級；同時黑鮪魚季邁入第26年，在中央與地方合作、海巡護漁及總量管制下，資源逐步邁向永續，預期今年漁況可期。得標者佳珍海產餐廳老闆蕭受發表示，將把部分收益回饋社會、捐助弱勢族群，以實際行動分享喜悅、傳遞愛心。漁業署指出，近年持續強化管理制度，包括限制船數、配額控管及提升前處理品質，並將去鰓獎勵金提高至每尾2,000元，以穩定市場供需與價格；另冷鏈物流建設預計今年完工，將進一步提升產業競爭力。縣府表示，隨著第一鮪拍賣登場，系列活動將陸續展開，結合音樂、市集與美食推廣，邀請全國民眾走訪東港，感受屏東獨特海洋魅力。