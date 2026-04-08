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▲璽寶郵輪公司旗下的璽寶旅行者號郵輪造訪花蓮港。(圖／台灣港務公司提供)

▲璽寶郵輪公司旗下的璽寶旅行者號郵輪載著421位以歐美籍為主的旅客，駛抵花蓮港，旅客下船觀光旅遊的情形，期促進花蓮地區經濟發展。(圖／台灣港務公司提供)

璽寶郵輪公司旗下的璽寶旅行者號(Seabourn Sojourn)郵輪，於今(8)日載著421位以歐美籍為主的旅客，造訪花蓮港，這不僅是該郵輪繼2016年首航後的第2度造訪，更是其42天環球壯遊(World Cruise)中不可或缺的航程亮點。台灣港務公司花蓮港務分公司總經理宋益進表示，全球頂級奢華郵輪品牌的璽寶郵輪公司旗下的璽寶旅行者號(Seabourn Sojourn)郵輪，建造於1986年的璽寶郵輪公司，一向被譽為小型奢華郵輪的先驅，此次到訪花蓮港的巴哈馬籍璽寶旅行者號(Seabourn Sojourn)郵輪，總噸位達32477噸，船長198.1公尺、寬25.6公尺，該船以全套房設計聞名，船客比近乎1:1，提供媲美五星級酒店的頂級服務，包含米其林等級餐飲、美酒無限供應，以及由星鏈(Starlink)支援的WiFi，為旅客營造如私人遊艇般的尊榮感。宋益進說，此次璽寶旅行者號(Seabourn Sojourn)郵輪，是由香港啟航後，沿途停靠高雄港、花蓮港，隨後將北上到日本石垣島、奄美大島、高松、釜山等地，最終抵達溫哥華。宋益進指出，早在2016年3月15日，璽寶旅行者號郵輪就曾首度停靠花蓮，時隔十年再度回歸，多數旅客選擇深入太魯閣國家公園，探索世界級的大理石峽谷景觀，或前往花蓮市區感受在地人文，而花蓮能與東京、溫哥華等大城市同列於42天的高端航線中，充分證明其在國際航程上作為「不可錯過停留站點」的獨特地位。此次郵輪旅客主要來自歐美籍，此航次船方安排港口到麗翔飯店免費接駁車1台(每半時一班)，並由金界旅行社提供岸上觀光活動(計有6車)，包含太魯閣國家公園、慶修院、港天宮、阿勒菲斯原住民舞蹈表演，另由花蓮縣政府提供6名觀光大使，提供旅客諮詢服務。宋益進並指出，璽寶旅行者號(Seabourn Sojourn)郵輪的到來，象徵著花蓮港已站穩國際郵輪航線的重要拼圖，也讓世界看見我國東海岸無與倫比的魅力。