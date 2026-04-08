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馬來西亞總理安華8日表示，大馬將聯合東協夥伴，在5月峰會上向中國施壓，爭取加速完成南海行為準則（COC）的談判，強調解決爭端須由東協主導，不應仰賴外部力量介入。安華在首屆吉隆坡—安卡拉對話論壇發表上述立場，回應各方對南海局勢的提問時指出，儘管外界不時渲染緊張氣氛，南海目前整體局勢仍相對平穩。他強調，東協與中國在貿易、商業及軍事等各層面維持廣泛的合作關係，雙方都無意升高對抗。他同時提及，南海約40%的全球貿易流量取道麻六甲海峽，東協對維護海域穩定肩負不可迴避的責任。去年10月的東協峰會上，中國國務院總理李強已同意加快行為準則磋商，安華希望藉即將召開的5月峰會，為這項拖延逾二十年的議題取得實質突破。東協自2002年與中國簽訂南海各方行為宣言，2013年啟動具法律約束力的行為準則談判，但始終未能完成。菲律賓身為今年東協輪值主席國，亦將談判納入優先議程。