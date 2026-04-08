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新北市一名78歲江姓婦人，獨自居住在土城區某社區，但近日住處卻傳出陣陣惡臭，鄰居原以為是死老鼠，但不見江婦多日，心生懷疑報案。警方通知家屬，開門驚見江婦已經明顯死亡、屍水流出，初步排除有外力介入，確切死因仍待釐清。據了解，死者為78歲江姓婦人，獨自住在女兒所購買新北土城裕民路某社區；近期有住戶向社區保全反映，社區2樓頻頻散發出惡臭，疑似有死老鼠，循味道發現從江婦的屋內傳出，屢次按門鈴卻無人回應，但又連繫不上屋主只好作罷。最後因忍不住惡臭，通知里長報案，經由警方聯絡屋主到場。昨日下午，警方聯繫上江婦的女兒，開門後發現江婦已經明顯死亡，床上屍水四溢，經查，初步排除有他殺嫌疑。家屬表示，江婦有慢性病，對於死因並無異議。確切死因仍待行政相驗後釐清。土城分局表示，4月7日14時30分許接獲報案稱裕民路有行政相驗案，經了解死者江女疑因年事已高，於家中自然死亡，經家屬表示無疑義後依行政相驗程序處置。