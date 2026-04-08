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高雄市苓雅區正義市場春捲爆發食物中毒，隨著沙門氏菌72小時潛伏期屆滿，高雄市衛生局今（8）日公布最新統計，就醫人數再增加16人，目前累計受害人數已達173人，高市府已正式介入，強調會站在民眾這邊，全力協助求償。為此，高雄市主任消保官殷茂乾今天約談業者，老闆娘表示，每位受害者的身體狀況與訴求各異，期盼能透過協調機制進行逐案協商賠償據了解，衛生局掌握已有173人因食用春捲出現不適並就醫，其中13人已檢出感染沙門氏菌，市府消費者服務中心目前已受理2件申訴案件，涉及7名消費者，後續人數可能還會增加。主任消保官殷茂乾今天已把業者約到市府說明，會議中春捲老闆娘表示，每位受害者的身體狀況與訴求各異，期盼能透過協調機制進行逐案協商賠償；消保官則嚴正要求，業者在面對消費者訴求時，務必展現誠摯與慰問的態度，且賠償範圍必須涵蓋醫療費用、工作收入減少以及精神慰撫金等三大面向，他強調市府態度明確，就是把「幫消費者討回公道」列為最優先工作，不讓受害民眾自行承擔損失。今天業者在家屬與律師陪同下到市府說明，表達透過協調方式，一案一案與消費者談賠償。對此，消保官在會中直接點出底線，強調業者在面對受害者時，不只要處理問題，更要展現基本的誠意與慰問態度，不能只是形式上的應付。至於受害者是否提起「團體訴訟」？市府指出，同步聯繫國內優良消費者保護團體著手評估。若後續協調過程中業者未展現應有誠意，市府將協助消費者進行團體訴訟。消保官也呼籲，若有因本事件受害的民眾，請儘速透過市府消費者服務中心（撥打1950專線）提出申訴。