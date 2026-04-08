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曾經是國內啦啦隊「紅運少女」的21歲游姓女子，日前涉嫌遭詐騙集團吸收擔任面交車手，專門與被害人見面並收取詐騙贓款，檢警循線逮捕游女，全案經士林地檢署偵結後，游女被依違反《組織犯罪條例》、詐欺等罪嫌提起公訴。據了解，她日前出庭已在庭上認罪，坦承3度面交取款，賺取約3到4萬報酬，但她允諾分期清償被害人19萬多的損失，雙方已達成和解。有著百變女王的稱號的游姓女子，今年才21歲，是伊林璀璨之星、也是運彩旗下的紅運少女一員，不管什麼造型，都能駕馭，但去年10月份，她跟另外三人組成詐騙集團，透過LINE，聯繫被害人，先誘導到虛擬貨幣網站，營造可獲利假象，最後再由游女擔任面交車手，約定報酬一天1500元。起訴指出，去年10月間，游女加入暱稱「Abby醫美諮詢」、「景澤」、「李凱族」等人組成的詐騙集團，游女談妥以每單1500元報酬，擔任面交取款車手。該詐騙集團則以投資虛擬貨幣獲利假象，誘騙被害人至「8V交易所」網站儲值。去年10月間深夜，游女接獲上級指示前往北市內湖區康寧路面交，被害人當場交付19萬8900元之後，游女將詐騙贓款帶往東湖捷運站，再交由詐團其他成員，藉此從中取得報酬。檢警追查，游女擔任詐騙車手期間，多次與被害人面交，不法獲利超過3萬元，士林地檢署偵結後，依洗錢、《組織犯罪條例》等罪嫌提起公訴。年僅21歲的她日前被傳喚出庭，已經當庭認罪，坦承擔任車手3度面交取款，在台北市內湖向假投資被害人收取19萬8000多元，並轉交其他詐欺成員，自己則從中獲取共3到4萬報酬，但她允諾分期清償損失，已與被害人和解。根據媒體報導，本案開庭審理時，游女當庭坦承犯行，並表示願意賠償19萬8900元與被害人和解，並約定每月分期付款，待全數清償款項之後，被害人才同意請求法院給予緩刑。