中央氣象署表示，今（9）日各地晴到多雲，僅午後山區有零星短暫陣雨，類似天氣持續至下周一（4月13日），隨著降雨減少，各地高溫普遍達29至31度，大台北等局部地區上看35至36度；關島東南方則有熱帶擾動，最快周五（4月10日）可能增強為颱風「辛樂克」，但距離台灣遙遠，無直接影響。
今天天氣：雨勢終於趨緩 全台飆高溫
4月9日今天的天氣，氣象署指出，環境轉吹偏南風，各地天氣晴朗穩定，高溫普遍來到29至31度，局部溫度會再更高一些，感受溫暖悶熱，且近中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分，而各地低溫為21到23度，日夜溫差較大，降雨方面，因熱力作用，午後各山區有零星短暫陣雨的機率。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場轉為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨西半部地區、馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
一周天氣：全台高溫悶熱 辛樂克颱風生成機率高
氣象署說明，晴朗穩定的天氣維持到下周一，下波鋒面預計下周二接近，下周三通過，北台灣、宜蘭是降雨熱區；此外，關島東南方海面目前有熱帶擾動發展，氣象署預估周五前後，有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至不排除增強為颱風「辛樂克」，路徑將朝西北轉北移動，距離台灣遙遠，不會有影響。
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4月9日今天的天氣，氣象署指出，環境轉吹偏南風，各地天氣晴朗穩定，高溫普遍來到29至31度，局部溫度會再更高一些，感受溫暖悶熱，且近中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分，而各地低溫為21到23度，日夜溫差較大，降雨方面，因熱力作用，午後各山區有零星短暫陣雨的機率。
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場轉為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨西半部地區、馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
一周天氣：全台高溫悶熱 辛樂克颱風生成機率高
氣象署說明，晴朗穩定的天氣維持到下周一，下波鋒面預計下周二接近，下周三通過，北台灣、宜蘭是降雨熱區；此外，關島東南方海面目前有熱帶擾動發展，氣象署預估周五前後，有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至不排除增強為颱風「辛樂克」，路徑將朝西北轉北移動，距離台灣遙遠，不會有影響。