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行人交通事故死亡排行出爐！新北市人數暴增

2026年1月台灣各縣市行人死亡總數（每十萬人死亡數）

▲行人每十萬人死亡數則以人口較少的澎湖縣、新竹縣、屏東縣為前三高。（圖／交通部）

行人地獄換人當了！基隆逆襲成為資優生

台灣努力洗刷「行人地獄」之名，在高額罰款之下，禮讓行人已經成為駕駛的共同反應。不過，交通部昨（7）日公布2026年最新道安統計數據，發現1月份交通事故死亡人數為264人，其中有33人是行人，其中新北市多達8人，成為行人死亡最多的縣市！根據交通部公布的2026年道安統計數據，1月份全台灣一共有33位行人死亡，其中有8人是在新北市發生交通事故，第二名則是桃園市的5人，完整排行如下：交通部表示，行人事故方面，也以新北市行人死亡人數增加4人為最多。115年1月整體30日每十萬人死亡以臺東縣、南投縣、雲林縣較多，行人每十萬人死亡以澎湖縣、新竹縣、屏東縣為前三高。交通部也提到，2026年1月數據中，基隆市的防制成效成為全國亮點，連續兩年推出行人交通專案，透過工程改善、加強執法，讓行人傷亡案件大幅下降，因此縣市道安評序由全國第 21 名（倒數），大幅躍升至全國第 4 名。