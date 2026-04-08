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▲嵐宣布解散演唱會將進行直播。（圖／familyclub.jp）

日本國民天團ARASHI（嵐）將於5月31日在東京巨蛋舉辦解散演唱會，官方今（8）日宣布沒買到票的粉絲可以透過付費直播的方式同步收看，讓無法親臨現場的粉絲也能同步見證5人的告別舞台，直播卷將分為三階段開賣：「嵐官方FC會員票價3900日圓（約台幣800元），4／10開賣」、「家族會員票價4500日圓（約台幣900元），4／17開賣」、「一般販售6000日圓（約台幣1200元），4／30開賣」，其中嵐FC會員不僅能享有最低的票價，還附贈限定彩帶特典，即使不到現場也能身歷其境。嵐的東京巨蛋最終場直播將於5月31日下午3點起先行播放特別影像，作為正式開演前的暖場內容，正式演唱會則在晚間6點準時開始，對許多一路陪伴ARASHI走過黃金年代的粉絲來說，這不只是單純的一場演唱會，更像是屬於一整個時代的最終告別，因此即使是線上直播，也依舊被視為必須參與的重要時刻。而本次演唱會直播共分為3種階段開賣，「嵐官方FC會員票價3900日圓（約台幣800元），4／10開賣」、「家族會員票價4500日圓（約台幣900元），4／17開賣」、「一般販售6000日圓（約台幣1200元），4／30開賣」，其中嵐FC會員不僅票價最便宜，還能夠獲得演唱會限定銀色彩帶；除了直播之外，官方也提供回看服務，購買直播票券的觀眾，在2026年6月15日（週一）晚間11點59分之前可以回味800次，讓許多粉絲直呼「看一次當然不夠！」ARASHI自出道以來陪伴無數粉絲走過青春歲月，無論是〈A・RA・SHI〉、〈Love so sweet〉、〈Happiness〉等經典歌曲，還是5位成員在綜藝、戲劇與主持領域的亮眼表現，都讓他們成為日本演藝圈最具代表性的國民天團之一。如今他們將在5月底演唱會後正式解散，在團體活動畫下句點前，他們將舉辦最後的巡迴演唱會，從3月13日札幌巨蛋揭開序幕，一路唱到5月31日東京巨蛋，他們透露，在做出解散決定前，成員們花了相當長的時間討論，最後希望可以在解散前合體開唱，彌補疫情時無法完成的心願。