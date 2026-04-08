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新北市五股區今（8）日下午2時許發生一起糾紛案，一名女子因先前與某房屋貸款公司發生糾紛，其公司負責人鄭男恐嚇欲對其不利，女子的陳姓男友得知後氣憤開車衝撞店家，而對方也不甘示弱，揪人前往陳男的修車行理論，雙方一度爆發激烈衝突。警方獲報到場後，陸續將陳男、鄭男及涉嫌動手的2人帶回，全案後續朝殺人未遂、傷害、毀損及聚眾鬥毆等罪偵辦。據了解，陳男女友先前接受鄭男委託協助處理房屋二胎貸款事宜，但後續雙方衍生出財務糾紛，鄭男對陳男女友嗆聲，並放話要對其不利，陳男得知女友遭人嗆聲後，心生不滿，於今日下午開車前往鄭男公司門口衝撞大門，隨後逃回自己與對方店家相距約100公尺的車行，並打電話報案，向警方表示有人要對自己不利。鄭男見狀也不甘示弱，隨即帶著4、5人持棍棒前往修車行找陳男理論，過程中雙方一度爆發激烈衝突。警方表示，後續調閱周邊監視器，釐清案發經過，同時掌握鄭男行蹤，循線至三重區力行路二段查獲鄭男及其2名友人到案說明。全案經偵訊後，依殺人未遂、傷害及毀損等罪嫌，將駕車衝撞的陳男移送法辦；鄭男等3人則依聚眾鬥毆、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦，案件後續將由檢方進一步釐清。