紐約洋基隊近期被傳出正積極尋求交易匹茲堡海盜隊的王牌投手史金恩茲（Paul Skenes），試圖補強先發輪值，GM凱許曼（Brian Cashman）甚至願意開出包含新星施利特勒（Cam Schlittler）在內的「4換1」包裹。然而，儘管傳聞甚囂塵上，海盜隊方面似乎完全沒有放人的打算。洋基隊資深主播麥可·凱（Michael Kay）更在節目中直接戳破球迷的幻想，認為海盜隊短期內絕不可能交易這位頂尖王牌。
海盜完全不聽報價 洋基曾試圖延攬賽揚天才
根據《紐約郵報》大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）透露，洋基隊在2026年球季開打前，確實曾向海盜隊詢問交易史金恩茲的可能性。然而，海盜隊的態度極其強硬，甚至連洋基隊提出的具體籌碼都「完全不聽」，顯示海盜隊目前仍將史金恩茲視為球隊的核心與未來，並希望能與他達成續約。
史金恩茲是去年的國聯賽揚獎（NL Cy Young Award）得主，本季目前出賽3場，戰績2勝1敗，防禦率為5.25。儘管開季數據稍有起伏，但他強大的投球威力仍被公認為全大聯盟最強大的投手之一。
主播潑冷水：海盜還有4年控制權
針對洋基球迷期盼「怪物王牌」降臨布朗克斯，洋基隊資深播報員麥可·凱在節目中表達了否定看法。凱直言：「你覺得海盜隊會在還擁有這傢伙四年控制權的情況下，把他交易走嗎？他強得簡直令人噁心，表現好得太驚人了。」
凱認為，海盜隊今年休賽季投入更多預算提升球隊戰力，顯然是為了衝擊季後賽，因此在史金恩茲仍有長期控制權的情況下，海盜隊沒有任何交易他的理由。
前總管抱不平：海盜該接受4換1交易案
前大聯盟總管鮑登（Jim Bowden）則在《Foul Territory》節目中提出不同觀點。他認為海盜隊應該考慮洋基的出價。鮑登指出，考慮到海盜隊未來很難支付史金恩茲可能要求的4億美元天價合約，趁現在價值最高時交易或許是明智之舉。
據報導，洋基隊當時願意提供的交易包可能包含：施利特勒（Cam Schlittler），鮑登盛讚其有成為頭號先發（Ace）的潛力，特別是今年開發出卡特球後。另外還有：隆巴德（George Lombard Jr.）、瓊斯（Spencer Jones）和拉格蘭（Carlos Lagrange），相當豪華。
鮑登認為，海盜隊如果能換回潛力無限的希特勒，絕對是划算的生意。
史金恩茲冷對交易：只專注為匹茲堡贏球
儘管流言蜚語不斷，史金恩茲本人則顯得非常冷靜。他在受訪時表示，目前完全沒有考慮過續約或交易的事，唯一的重心就是為海盜隊投好每一場球。
「我們今年的陣容會比去年更好，我們有更多的經驗，教練團也給予了正面影響。」史金恩茲強調，他對球隊目前的進補感到滿意，並致力於幫助匹茲堡重返強隊之林。
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根據《紐約郵報》大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）透露，洋基隊在2026年球季開打前，確實曾向海盜隊詢問交易史金恩茲的可能性。然而，海盜隊的態度極其強硬，甚至連洋基隊提出的具體籌碼都「完全不聽」，顯示海盜隊目前仍將史金恩茲視為球隊的核心與未來，並希望能與他達成續約。
史金恩茲是去年的國聯賽揚獎（NL Cy Young Award）得主，本季目前出賽3場，戰績2勝1敗，防禦率為5.25。儘管開季數據稍有起伏，但他強大的投球威力仍被公認為全大聯盟最強大的投手之一。
針對洋基球迷期盼「怪物王牌」降臨布朗克斯，洋基隊資深播報員麥可·凱在節目中表達了否定看法。凱直言：「你覺得海盜隊會在還擁有這傢伙四年控制權的情況下，把他交易走嗎？他強得簡直令人噁心，表現好得太驚人了。」
凱認為，海盜隊今年休賽季投入更多預算提升球隊戰力，顯然是為了衝擊季後賽，因此在史金恩茲仍有長期控制權的情況下，海盜隊沒有任何交易他的理由。
前總管抱不平：海盜該接受4換1交易案
前大聯盟總管鮑登（Jim Bowden）則在《Foul Territory》節目中提出不同觀點。他認為海盜隊應該考慮洋基的出價。鮑登指出，考慮到海盜隊未來很難支付史金恩茲可能要求的4億美元天價合約，趁現在價值最高時交易或許是明智之舉。
據報導，洋基隊當時願意提供的交易包可能包含：施利特勒（Cam Schlittler），鮑登盛讚其有成為頭號先發（Ace）的潛力，特別是今年開發出卡特球後。另外還有：隆巴德（George Lombard Jr.）、瓊斯（Spencer Jones）和拉格蘭（Carlos Lagrange），相當豪華。
鮑登認為，海盜隊如果能換回潛力無限的希特勒，絕對是划算的生意。
史金恩茲冷對交易：只專注為匹茲堡贏球
儘管流言蜚語不斷，史金恩茲本人則顯得非常冷靜。他在受訪時表示，目前完全沒有考慮過續約或交易的事，唯一的重心就是為海盜隊投好每一場球。
「我們今年的陣容會比去年更好，我們有更多的經驗，教練團也給予了正面影響。」史金恩茲強調，他對球隊目前的進補感到滿意，並致力於幫助匹茲堡重返強隊之林。