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▲峮峮（如圖）過去和黃鴻升交往時從沒認愛過，直到男方離世後她才公開承認兩人有過一段情。（圖／記者邱曾其攝影）

啦啦隊女神峮峮（吳函峮）昨（8）日爆出與男團AcQUA源少年成員李秉諭（貢丸）互動密切，因為男方李秉諭年僅21歲，比峮峮小了15歲，讓緋聞曝光後引發熱議，而她過去和已故藝人小鬼黃鴻升曾交往多年，不過兩人從不認愛，也約定好了不結婚，只因為小鬼希望峮峮就算跟自己分開，也能自在做自己、展開全新的人生，讓粉絲聽完全鼻酸。峮峮的感情世界一直備受外界關注，除了她甜美外型與高人氣之外，她與已故藝人小鬼黃鴻升的一段感情，至今仍讓粉絲難以忘懷，峮峮與小鬼當年交往時相當低調，始終沒有對外正式認愛，直到小鬼在2020年驟逝後，峮峮才首度公開承認兩人戀情。而峮峮與小鬼當時始終不認愛，其實是想保護彼此能夠不受外界關注，因為身為公眾人物，一舉一動都容易被放大檢視，對兩人而言，低調反而是最能守護感情的方式；更讓人心疼的是，小鬼曾對峮峮說過「不要結婚」，這並不是阻止她追求幸福，而是希望她未來能夠不被過去綁住，帶著更自由、無牽掛的心情迎向新人生，讓許多粉絲看完紛紛落淚。峮峮昨日被爆料和小15歲的男團AcQUA源少年成員李秉諭（貢丸）熱戀中，為此經紀人回應，「貢丸（李秉諭）就是很熱心的後輩，峮峮近期有在排舞，貢丸會協助她。」李秉諭經紀人則表示，「就是前輩好友的關係，平常互相照顧，是正常的交友關係。針對當時行車過程中造成的交通違規，藝人本人已深刻檢討，未來會更加注意行車安全。」