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台積電現金股息明天（9日）入帳，根據公司規劃，2025年第三季現金股利每股配發6元，屆時款項會直接匯入股東交割帳戶。以台積電龐大股東人數來看，這次預計將有超過200萬名股東同步領到股息，整體發放規模約1556億元。若從受益對象來看，持股部位最大的是國家發展基金管理會。依目前持股約165.37萬張推算，這次可望領到約99.22億元現金股利，是台積電配息大戶中的最大贏家。經營團隊方面，公開資訊顯示，董事長暨總裁魏哲家持有台積電721萬7009股，以每股6元計算，這次股息收入約4330萬元。至於已退休高層，配息金額同樣可觀。創辦人張忠謀自2018年退休後，市場普遍關注其手中持股部位，若以仍持有約12.5萬張、且未進一步處分來推估，這次可望入袋約7.5億元。前董事長劉德音退休前持有約1.29萬張，估可領約7740萬元。