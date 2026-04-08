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▲林佳龍宣布台灣將再挹注100萬美元至「婦女創業基金」，協助當地女性健全融資系統並落實婦女賦權。（圖／林佳龍臉書）

外交部長林佳龍率領台灣產業代表團訪問友邦馬紹爾群島共和國，落實去年生效的《台馬經濟合作協定》（ECA）。林佳龍強調，此行目標是將雙邊合作從政府間（GtoG）延伸至企業間（BtoB），透過召開經濟合作協定諮商籌備會議，為民間投資排除障礙並打造完善環境。台商長期在馬國深耕漁業、金融及餐飲等領域，已建立深厚基礎，未來將以此為核心，進一步發掘潛在商機，鞏固兩國經貿夥伴關係。「投資商機說明會」中，馬國天然資源與商業部長慕樂高度肯定台灣是值得信賴的合作夥伴，並表達希望在漁業、智慧水產養殖、觀光、手工藝及再生能源等領域與台方深化交流。為展現對馬國社會發展的支持，林佳龍宣布，台灣將再挹注100萬美元至「婦女創業基金」，協助當地女性健全融資系統並落實婦女賦權，獲得馬國官方與在地企業代表的高度肯定。林佳龍也分別會晤馬國總統海妮（Hilda C. Heine）及國會議長瓦西（Brenson Wase），雙方在會談中達成共識，認為台馬經濟合作極具發展前景，未來將持續推動更多實質性的投資計畫，以促進當地民生福祉與經濟韌性。台馬兩國不僅強化外交情誼，更展現了攜手邁向繁榮未來的決心，穩固雙方在太平洋地區的戰略合作地位。