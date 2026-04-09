34歲香港鐵肺歌后鄧紫棋（G.E.M.）9日起一連4天將在台北大巨蛋舉行《G.E.M. 鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》，成為首位在大巨蛋舉辦個唱的香港歌手。鄧紫棋昨（8）日晚間發文跟台灣粉絲問好，高喊「台北」，並以一張手比OK的照片吐露開唱前夕的心情，天王周杰倫也現蹤按讚。
鄧紫棋久違更新IG 一張表情包洩心情
相隔近2個月，鄧紫棋昨天晚上更新IG，放上一系列練唱的照片，可見她盤起長髮，戴鴨舌帽，穿成套運動服，專注彩排，配文興奮地寫下：「GLORIA來到了台北！各位！！心情如何！！我的心情在最後一張圖裡！」
最後一張相片，鄧紫棋在臉上比了一個OK的手勢，還在下方押上「OKK」的字母，宛如表情包，十分可愛，大批粉絲湧入留言，「沒有搶到票很難過」、「明天見」、「我好期待」、「大激動，準備見妳了」、「希望妳唱到最後一天不要燒聲！」還有人發現周杰倫按讚此篇貼文，好奇問：「杰倫會是嘉賓嗎？」
台北場升級至2.0版本 鄧紫棋回歸初心
鄧紫棋此次《I AM GLORIA》世界巡演已經升級至2.0版本，舞台規模與敘事層次全面提升，同時讓台北站成為本次巡演中備受矚目的焦點場次之一。演唱會名稱取自鄧紫棋的本名「GLORIA」，象徵回歸初心，擁抱真實自我。
2.0升級版舞台自開場就有強烈視覺張力，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，透過層次分明的舞台美術編排與聲光設計，完整呈現「GLORIA」所代表的人生篇章與精神，讓粉絲期待度破表。
G.E.M.鄧紫棋IG
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相隔近2個月，鄧紫棋昨天晚上更新IG，放上一系列練唱的照片，可見她盤起長髮，戴鴨舌帽，穿成套運動服，專注彩排，配文興奮地寫下：「GLORIA來到了台北！各位！！心情如何！！我的心情在最後一張圖裡！」
最後一張相片，鄧紫棋在臉上比了一個OK的手勢，還在下方押上「OKK」的字母，宛如表情包，十分可愛，大批粉絲湧入留言，「沒有搶到票很難過」、「明天見」、「我好期待」、「大激動，準備見妳了」、「希望妳唱到最後一天不要燒聲！」還有人發現周杰倫按讚此篇貼文，好奇問：「杰倫會是嘉賓嗎？」
鄧紫棋此次《I AM GLORIA》世界巡演已經升級至2.0版本，舞台規模與敘事層次全面提升，同時讓台北站成為本次巡演中備受矚目的焦點場次之一。演唱會名稱取自鄧紫棋的本名「GLORIA」，象徵回歸初心，擁抱真實自我。
2.0升級版舞台自開場就有強烈視覺張力，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，透過層次分明的舞台美術編排與聲光設計，完整呈現「GLORIA」所代表的人生篇章與精神，讓粉絲期待度破表。
G.E.M.鄧紫棋IG