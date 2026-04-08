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▲林佳龍在國會議長瓦西陪同下前往工地視察，關切工程進度並期待國會大樓如期完工。（圖／林佳龍臉書）

▲林佳龍訪問馬紹爾群島共和國，前往馬紹爾國父卡布亞故居謁陵表達敬意。（圖／林佳龍臉書）

外交部部長林佳龍以特使身份訪問馬紹爾群島共和國。首站依循當地傳統，前往馬紹爾國父卡布亞（Amata Kabua）故居謁陵表達敬意，隨即前往總統府向海妮（Hilda C. Heine）總統遞呈國書，並拜會酋長院主席柯良禮（Lanny Kabua）。晚間的歡迎晚宴上，林佳龍與馬紹爾總統海妮共同切下象徵友誼的蛋糕，慶祝兩國歷久彌堅的友誼。馬紹爾總統海妮強調，高度重視台馬深厚的合作關係，林佳龍也感謝馬方長期支持雙邊發展，並期盼未來能在貿易與投資領域達成更多具體成果。由於總統海妮正好是4月壽星生肖屬兔，林佳龍特別致贈一條兔子造型項鍊作為賀禮；海妮則回贈一件代表馬國工藝精華的椰樹纖維編織品，分享當地傳統文化的演進。雙方透過互贈禮品，深化個人情誼，也展現出兩國在文化尊重上的共識。林佳龍實地視察台美馬三方合作的具體進展，針對去年遭火警焚毀的馬國國會大廈，台灣與美國攜手合作，共同出資支持新國會大樓的興建工程。林佳龍在國會議長瓦西（Brenson Wase）陪同下前往工地視察，關切工程進度並期待大樓如期完工。他強調，這項重建計畫不僅是馬國民主殿堂的重生，更是台美馬三方緊密夥伴關係的有力見證，象徵台灣持續為太平洋友邦的基礎建設與民主發展貢獻心力。