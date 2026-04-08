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台灣籃壇最具代表性的傳奇球星「野獸」林志傑正式高掛球鞋，為長達逾20年的輝煌職業生涯畫下完美句點。從SBL時期狂放不羈的單打機器，到CBA賽場上洗盡鉛華的靈魂隊長，再到PLG時期屢建奇功的精神領袖，林志傑的籃球軌跡等同於一部台灣近代籃球史。在他正式告別賽場之際，本篇特輯將帶您回顧林志傑籃球生涯中，最令人熱血沸騰的5大經典時刻。在SBL第4季，林志傑迎來了生涯的第一次大爆發。他不僅以極具觀賞性的野獸派球風征服全台球迷，更在總冠軍賽中展現絕對的宰制力，率領台灣啤酒（Taiwan Beer）擊敗強敵達欣工程，奪下隊史首冠。這一年，台啤的「態度」口號席捲全台，而林志傑飆進關鍵三分球後仰天怒吼的畫面，正式宣告了台灣籃壇「野獸時代」的來臨。若要提及林志傑在國際賽場的巔峰之作，絕對是2013年FIBA亞洲籃球錦標賽。在對陣強敵中國男籃的八強戰中，中華台北（Chinese Taipei）在上半場大幅落後的情況下，下半場展開絕地反攻。林志傑全場狂砍17分與7助攻，憑藉著不講理的三分外線與撕裂防線的切入，帶領球隊完成不可思議的大逆轉，寫下震撼亞洲籃壇的「馬尼拉奇蹟」。2009年，林志傑西進挑戰水準更高的CBA聯賽，加盟浙江廣廈。他不僅成功轉型為全能型後衛，更以極高的自律與拚戰精神成為廣廈的隊魂。2018年賽季，35歲的林志傑在季後賽屢屢上演「大心臟」表現，尤其在關鍵戰役飆進致勝三分球，率領廣廈隊史首度殺入CBA總決賽。他在廣廈效力的10年間，7度入選全明星賽，成為該隊永遠的傳奇隊長。結束CBA長達10年的征戰後，2019年林志傑宣布重返台灣籃壇，加盟臺北富邦勇士。這波「鳳還巢」不僅讓無數老球迷感動落淚，更為當時剛起步的台灣職籃注入了一劑最強心針。他的回歸，直接帶動了台灣職業籃球的票房與話題，讓新世代的球迷有機會親眼目睹「野獸」的風采。加盟富邦勇士後，林志傑完美詮釋了何謂「家有一老，如有一寶」。在PLG職籃聯盟的征戰中，即使年屆40歲，他依然能在總冠軍賽的關鍵時刻挺身而出，無論是高難度的急停跳投還是大號三分球，總能奇蹟般地拯救球隊。他成功帶領富邦勇士締造PLG總冠軍3連霸的輝煌偉業，將自己的生涯成就推向另一個難以企及的高峰。