氣象專家吳德榮則在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今（9）日鋒面遠離，台灣各地天氣穩定持續到下週二，北台灣回暖氣溫高達32度，全台最高溫有望突破35度以上，不過下週三將有新一波鋒面觸及北台灣。另外針對關島東南方附近的熱帶性低氣壓TD04，最快將於明日發展為今年第4號颱風「辛樂克」，但距離台灣較遠，符合「4月颱、不侵臺」走向。
今起回暖熱到下週二！北部32度、全台最高溫破35度
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，吳德榮，今晨觀測資料顯示，臺灣附近有低雲或霧、東側海面有降水回波，各地無降雨。桃、竹、苗、臺中、嘉義及金、馬有濃霧。截至5：12各地區平地最低氣溫約在18至22度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日起至下週二（9至14日）南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，臺灣天氣穩定、清晨易有霧，白天「熱如盛夏」，連日高溫炎熱、需注意防囇、多喝水。今日北臺高溫達32度、全臺最高氣溫達35度以上；明日更高、臺北測站在35度左右，全臺最高氣溫將達36度以上。今日各地區氣溫如下：北部20至32度、中部20至34度、南部22至35度、東部18至34度。
新一波鋒面下周襲北台灣！準辛樂克颱風對台影響曝光
吳德榮指出，下週三至週六（15、16日）微弱鋒面在北部海面徘徊，邊緣偶爾觸及北臺灣，影響很輕微，中南部仍大多晴朗偏熱。期末各國模式仍有差異、且持續調整，應密切觀察。
針對辛樂克颱風最新動態，吳德榮表示，關島東南方的「熱帶擾動」，已於昨日20時增強為「熱帶低壓」，中央氣象署及日本氣象廳皆預測，明（10）日2時發展成第4號颱風「辛樂克」，並將持續增強。歐 、美系集模式皆模擬大迴轉的路徑，轉向位置雖有差異，但皆距臺灣相當遠、與「4月颱、不侵臺」的氣候資料相符合。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，吳德榮，今晨觀測資料顯示，臺灣附近有低雲或霧、東側海面有降水回波，各地無降雨。桃、竹、苗、臺中、嘉義及金、馬有濃霧。截至5：12各地區平地最低氣溫約在18至22度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日起至下週二（9至14日）南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，臺灣天氣穩定、清晨易有霧，白天「熱如盛夏」，連日高溫炎熱、需注意防囇、多喝水。今日北臺高溫達32度、全臺最高氣溫達35度以上；明日更高、臺北測站在35度左右，全臺最高氣溫將達36度以上。今日各地區氣溫如下：北部20至32度、中部20至34度、南部22至35度、東部18至34度。
吳德榮指出，下週三至週六（15、16日）微弱鋒面在北部海面徘徊，邊緣偶爾觸及北臺灣，影響很輕微，中南部仍大多晴朗偏熱。期末各國模式仍有差異、且持續調整，應密切觀察。
針對辛樂克颱風最新動態，吳德榮表示，關島東南方的「熱帶擾動」，已於昨日20時增強為「熱帶低壓」，中央氣象署及日本氣象廳皆預測，明（10）日2時發展成第4號颱風「辛樂克」，並將持續增強。歐 、美系集模式皆模擬大迴轉的路徑，轉向位置雖有差異，但皆距臺灣相當遠、與「4月颱、不侵臺」的氣候資料相符合。