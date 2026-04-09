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海委會主委管碧玲日前公布中國軍艦環台位置示意圖，怒嗆國民黨主席鄭麗文此時訪中，宣稱要躺平換和平，中國卻依然故我，對台灣威嚇、霸凌。不過，該文卻被藍委馬文君怒指：「將海域監控的機敏資訊直接放上網，是刻意洩密」，但馬文君發文一出，反慘遭大批網友留言批評：「公布敵艦的動態是洩密嗎？」、「什麼是洩密，這妳很懂吧？」等。鄭麗文7日訪中，管碧玲於6日公布中共海警船、電偵艦、護衛艦環台的位置示意圖，怒嗆藍營訪中團是「籠中的馴兔」，引馬文君痛批，身為海委會主委，將海域監控的機敏資訊直接PO上網，作為政治操作、批評在野黨的談資素材，這不是「不小心」，這是刻意洩密！馬文君接著嗆，請問管主委，這樣的行為是不是等同將海軍監控能力、部署節奏，及我方所掌握的各項軍情、底牌攤在解放軍面前？馬文君認為，民進黨政府在先前各項軍購、國防議題，時不時就對她抹紅，將各種「洩密」大帽子扣在她頭上，近日又爆出檢調要重辦藍委徐巧芯先前被告發的「洩密案」。馬文君說，但諷刺的是，民進黨過去動輒指控在野黨洩密、危害國安，從屢屢爆發的共諜案，層級從總統府、國安會、外交部、再到民進黨中央，沒看到賴政府有具體檢討作為。如今又有海委會主委在社群公開海面態勢圖，大喇喇洩漏海事機密，至今仍看不到行政院、國防部有任何處置與說法，是不是對國防、對國安完全不在意？如果政府連最基本的機密管理都做不到，如何讓國軍在第一線安心備戰，又如何讓人民相信，這個政府真的將國安放在心上？然而，馬文君發文卻招來網友批評：「氣成這樣，真的是不意外」、「您和敵艦是同一夥的，所以您認為被洩密？」、「這不是叫做掌握敵情嗎？」、「文君啊，這是共軍機密啦！」、「所以中國是你的國家哦？」、「公布自己的才算是洩密」等。