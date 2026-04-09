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▲侯佩岑一家四口走在雪梨街頭的背影被粉絲拍下。（圖／芒果撈小萌主微博）

▲侯佩岑（如圖）外型相當凍齡，近年公開親中立場後，頗受中國粉絲喜愛。（圖／侯佩岑微博）

48歲女星侯佩岑近日被中國粉絲直擊，一家四口在澳洲雪梨的街頭逛街，只見侯佩岑11歲的大兒子Ian及9歲的小兒子Ethan都長高不少，Ian跟在爸爸黃伯俊旁邊，身高已超過他的肩膀，Ethan則是牽著侯佩岑的手，陪媽媽走在一起，身高也快趕上侯佩岑了，一家四口的背影讓粉絲稱讚：「看起來好幸福、好溫馨啊」。侯佩岑近年將演藝事業重心轉往中國，近日則忙裡偷閒，帶著老公和2個兒子飛去澳洲度假。只見侯佩岑逛街時身穿黑色上衣搭配鱷魚紋長裙，戴著鴨舌帽，看起來簡約又時尚；兒子Ethan則穿著運動裝，牽著她的手走在一旁。而侯佩岑的身高是165公分，Ethan現在看起來只矮她1顆頭，身高目測至少也有130公分，與過去稚嫩的模樣對比起來長大不少。至於長子Ian則和爸爸黃伯俊走在一起，父子倆邊走邊聊天，相當愜意，Ian的身高目測也快趕上175公分的爸爸，一家四口在街頭散步的背影，看起來格外幸福、溫馨。粉絲見狀也紛紛留言，「佩岑姐姐這是要帶娃出道的節奏嗎」、「有錢人真的都在國外生活」、「姐姐的背影也看得出來是個美女」、「孩子都好高啊，她什麼時候出來工作啊，想她」、「姐姐好美，祝姐姐永遠幸福」。回顧侯佩岑的家庭生活，她2011年嫁給花旗環球證券副總裁黃伯俊，兩人在峇里島完婚，至今已邁入第15個年頭。侯佩岑婚後也生下2個寶貝兒子，比起轟轟烈烈的感情，她笑說先生比較木訥，兩人的個性屬於互補型，剛新婚時容易吵架，但磨合多年後，已找到屬於他們的平衡。黃伯俊也很支持侯佩岑繼續從事演藝工作，去年她更登上《浪姐6》，成功擠進成團名單，於中國再度翻紅。