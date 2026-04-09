天后鄧紫棋今晚（9日）將首度站上台北大巨蛋開唱，舉辦《G.E.M. 鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》，4場門票開賣即秒殺，吸金約6.85億新台幣。鄧紫棋睽違7年再度來台開唱，歌單、舞台設計和嘉賓人選等掀起粉絲高度關注，《NOWNEWS今日新聞》也替大家整理演唱會亮點，帶著期待的心情享受這4場演出。
鄧紫棋今晚大巨蛋首唱 票房吸金6.85億新台幣
鄧紫棋是首位在台北大巨蛋舉行個唱的香港歌手，4場門票開賣即秒殺，總票房約6.85億，讓網友直呼：「難搶程度直逼周杰倫。」今晚開唱讓眾人期待！她出道18年唱紅不少代表作，YouTube頻道更擁有5首以上破億點擊率的MV，推測今天歌單少不了〈光年之外〉、〈泡沫〉、〈倒數〉等夯歌，另外還有本次巡演主題曲〈GLORIA〉，以及這幾年推出多首「重生版」歌曲。
鄧紫棋昔合作五月天、蔡依林 網瘋猜嘉賓人選
另外，嘉賓人選也是外界關注的焦點之一，她過去合作過許多歌手，像是五月天、林俊傑等，也曾擔任過蔡依林《UGLY BEAUTY》世界巡迴演唱會台北場嘉賓，以及周興哲、周杰倫香港演唱會嘉賓，是否有機會再次同台，讓人期待。不過，鄧紫棋並非每場演唱會都會請嘉賓，她的實力也不必靠嘉賓撐場，不少粉絲則表示：「不想要有嘉賓，只想聽她唱而已。」、「期待！但嘉賓機率應該不高」。
舞台方面，《I AM GLORIA》演唱會升級至2.0版本，象徵巡演歷程的全新進化，舞台規模與敘事層次全面提升。透露這次舞台自開場就展現強烈視覺張力，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣、4D特效層層堆疊，透過層次分明的舞台美術編排與聲光設計，完整呈現「GLORIA」所代表的人生篇章與精神核心。
鄧紫棋出道至今不斷突破紀錄，本巡演場次已達至149場，榮登全球女歌手「單輪巡演票房TOP2」，且場次仍持續累積並正式邁向150場。而鄧紫棋也登頂2024年中國大陸演唱會票房榜首，單年創造逾25億人民幣（台幣115億7563萬）的票房，儼然成為華語歌壇頂流女歌手。
鄧紫棋開唱前洩心聲 手比「OK」周杰倫也按讚
即將於今晚開唱，鄧紫棋昨（8）日晚間發文跟台灣粉絲問好，PO出多張練團照高喊「台北」，並以一張手比OK的照片吐露開唱前夕的心情，讓大批粉絲湧入留言：「沒有搶到票很難過」、「明天見」、「我好期待」、「大激動，準備見妳了」、「希望妳唱到最後一天不要燒聲！」甚至連天王周杰倫也親自按讚，給予她滿滿鼓勵。
最後溫馨提醒，今晚演出於晚間19:30開始，觀眾可於17:00後入場，入場前必須先通過安檢，嚴禁攜帶超出37 x 25 x 11.5 (公分) 之包包及任何行李箱，場館內全面禁止飲食（僅飲用純水除外），嚴禁任何專業拍照、錄影、錄音設備、自拍棒、腳架及直播，超過A3面積的海報、LED 燈牌、氣球及具政治性標語之物品也同樣禁止攜帶進場。另外，KOL Rhea日前拍影片提醒大家，坐在搖滾區的歌迷記得要帶雨衣，以過往觀看演唱會的經驗透露「高機率會用得到」。
資料來源：拓元售票系統
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鄧紫棋是首位在台北大巨蛋舉行個唱的香港歌手，4場門票開賣即秒殺，總票房約6.85億，讓網友直呼：「難搶程度直逼周杰倫。」今晚開唱讓眾人期待！她出道18年唱紅不少代表作，YouTube頻道更擁有5首以上破億點擊率的MV，推測今天歌單少不了〈光年之外〉、〈泡沫〉、〈倒數〉等夯歌，另外還有本次巡演主題曲〈GLORIA〉，以及這幾年推出多首「重生版」歌曲。
鄧紫棋昔合作五月天、蔡依林 網瘋猜嘉賓人選
另外，嘉賓人選也是外界關注的焦點之一，她過去合作過許多歌手，像是五月天、林俊傑等，也曾擔任過蔡依林《UGLY BEAUTY》世界巡迴演唱會台北場嘉賓，以及周興哲、周杰倫香港演唱會嘉賓，是否有機會再次同台，讓人期待。不過，鄧紫棋並非每場演唱會都會請嘉賓，她的實力也不必靠嘉賓撐場，不少粉絲則表示：「不想要有嘉賓，只想聽她唱而已。」、「期待！但嘉賓機率應該不高」。
鄧紫棋開唱前洩心聲 手比「OK」周杰倫也按讚
即將於今晚開唱，鄧紫棋昨（8）日晚間發文跟台灣粉絲問好，PO出多張練團照高喊「台北」，並以一張手比OK的照片吐露開唱前夕的心情，讓大批粉絲湧入留言：「沒有搶到票很難過」、「明天見」、「我好期待」、「大激動，準備見妳了」、「希望妳唱到最後一天不要燒聲！」甚至連天王周杰倫也親自按讚，給予她滿滿鼓勵。
最後溫馨提醒，今晚演出於晚間19:30開始，觀眾可於17:00後入場，入場前必須先通過安檢，嚴禁攜帶超出37 x 25 x 11.5 (公分) 之包包及任何行李箱，場館內全面禁止飲食（僅飲用純水除外），嚴禁任何專業拍照、錄影、錄音設備、自拍棒、腳架及直播，超過A3面積的海報、LED 燈牌、氣球及具政治性標語之物品也同樣禁止攜帶進場。另外，KOL Rhea日前拍影片提醒大家，坐在搖滾區的歌迷記得要帶雨衣，以過往觀看演唱會的經驗透露「高機率會用得到」。