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國民黨主席鄭麗文目前正在中國訪問，她8日前往南京中山陵謁陵並發表談話，談及國父孫中山逝世的歷史時，感嘆當年孫中山辭世，中國有30萬民眾湧上街頭送殯，高喊打倒帝國主義與軍閥，反觀當時的台灣正處於日本殖民統治之下，想祭祀國父還必須想方設法、躲躲藏藏，隨時面臨日本警察的壓制與迫害。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，政治可以轉彎，但不能沒有底線。矢板明夫在臉書發文，認為鄭麗文在中國南京大談日本殖民的「歷史傷口」，與北京配合的嚴絲合縫，目的就是要在歷史認知、對日本的態度上，塑造「國共一致」敘事。當然，面對歷史需誠實，日本統治台灣50年，確實曾存在壓迫與不公，無需洗白，但戰後國民黨在台灣威權統治留下的問題，至今仍未完全清算，同樣不能忽視。矢板明夫指出，此刻與鄭麗文握手言歡的中國共產黨，正是以軍事威嚇和各種滲透手段，直接威脅台灣的敵人，當前習近平以「反日」情緒動員民族主義，欲將「統一台灣」包裝為歷史正義，在這樣的背景下，鄭麗文的發言，形同「配合境外敵對勢力」敘事。矢板明夫並回顧鄭麗文的政治軌跡，出身民進黨，曾自承為「台獨基本教義派」，長期批判國民黨是傷害台灣的加害者，強調台灣主體性與民主價值，如今卻在中國語境裡重複反日論述，對當前真正壓迫台灣的對象避而不談，這種轉變，根本就是投機與政治人格的斷裂，直言：「政治可以轉彎，但不能沒有底線。」矢板明夫還說，台灣人今天最擔心的，不是百年前的日本，而是眼前的中國；如果國民黨其他人對此保持沉默，選民看到的，就是一個立場模糊、價值混亂的政黨，認為台灣人未必能接受這套仇日論述。