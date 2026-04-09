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海委會主委管碧玲日前公布中國軍艦環台位置示意圖，怒嗆國民黨主席鄭麗文此時訪中，宣稱要躺平換和平，中國卻依然故我，對台灣威嚇、霸凌。不過，藍委徐巧芯昨（8）日質疑，針對共機共艦擾台，國防部每天僅公布架次、數量等基本資訊，省略部屬位置，避免解放軍反推國軍偵蒐能力，這些最基本的國安常識，卻被管碧玲公開，還被用來當作「攻擊在野黨」的素材配圖，到底是誰在破壞國安？鄭麗文7日訪中，管碧玲於6日公布中共海警船、電偵艦、護衛艦環台的位置示意圖，怒嗆藍營訪中團是「籠中的馴兔」，引徐巧芯狠嗆，管碧玲的洩密、大嘴巴也不是一天、兩天的事，從先前行政院長卓榮泰到日本看球，也是管碧玲大聲嚷嚷「外交突破」，急著大內宣，讓卓院長騎虎難下，「50年的外交突破」成為遮遮掩掩、什麼都不能說的私人行程，而管碧玲這次又公開海軍機敏資訊，政府的豬隊友真的不嫌多。徐巧芯提到，民進黨政府口口聲聲說國安最重要，每天在國內抓洩密、抓共諜，硬扣在野黨紅色大帽子，結果事實證明，共諜是民進黨自己人，洩密也是民進黨自己人。掌握重要海防情資的主委直接將機敏資訊公開，公然洩密，成為國防破口，這到底是什麼操作？真的看得傻眼。徐巧芯說，管碧玲公布的圖資不是一般資料，而是海面態勢圖，包含共軍4月6日台灣海域周邊的軍艦、海警船，位置及數量清清楚楚。因為事涉機密，國防部每日公布的「中共解放軍台海周邊海空域動態」，針對共機共艦擾台只公布架次、數量等基本資訊，省略部屬位置，避免解放軍反推國軍偵蒐能力，這些最基本的國安常識，相信管主委應該是懂的。如今，這些本應被控管的機敏資訊，竟然被政府官員公開，還被用來當作「攻擊在野黨」的素材配圖，到底是誰在破壞國安？相信一般民眾都看得很清楚。