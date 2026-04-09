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毫無疑問，國與國之間的交往，能談總比不談好，但是根據什麼身分談、根據怎樣的立場談、是否有合法性與正當性的交談，至關緊要。毫不諱言，從1949年以來，兩岸之間一直都有在談，蔣介石時代透過和當時太子蔣經國交情深厚的前中央社記者曹聚仁，兩岸曾經在日月潭有過密談；蔣經國時代，鄧小平透過新加坡的李光耀也有帶著「葉九條」和蔣經國商談。到了蔣經國過世，李登輝派出最信任的曾永賢和葉劍英的公子葉選寧在日本也有交談，後來還到北京和當時中國的楊尚昆商談。之後才有蘇志誠和曾慶紅的磋商，促成了1992年的辜汪會談。可是當時的時空背景和現在完全不同，那時的台灣還未完成第三波民主化，國會尚未全面改選，總統也未直接民選，那時的背景仍是國共的「內戰狀態」，因此雙方洽談的是「不統、不武」，維持所謂的「傳統主權」，兩岸保持「維持現狀」的溝通與互諒。到了1996年之後，台灣完成民主化，國會全面改選而且直接民選總統，中華民國在台灣已經是徹徹底底的現代化「主權在民」的新興民主國家，在此之後，所謂的「傳統主權」和「血脈相連」已經失去了現實上的意義，兩岸相談就已經該邁入兩個「互不隸屬」政治實體的對等和尊嚴的對談。想不到鄭麗文竟然大開歷史倒車，還在和宋濤鬼扯「國共內戰」和中國共產黨根本沒有參與的對日抗戰，真是不知今夕是何年，而且愧對國府播遷來台以後的80年努力以及那些在古寧頭和823壯烈的英魂。看到鄭麗文一行人得意洋洋的嘴臉，除了令人作嘔、難以形容！請不要自欺欺人了，甚麼叫做規格比照「連胡會」，從鄭麗文登陸至今，都還沒有看到中國學童整齊劃一高唱：「鄭姥姥，妳回來啦、妳終於回來啦‧‧‧」怎麼還有臉說是比照連戰在二十年前的登陸！這並不是戲謔說法，事實上鄭麗文這一次的登陸之旅，不論在意義上、效果上和可能的實質之可能讓利上，都是毫無價值也毫無意義，說是「東施效顰」都算是過度的評價了。2005年的連戰登陸，雖然這些年受到許多批評，但當時在國際上和台海兩岸歷史進程上，都有和如今完全不同的背景和價值。首先，20年前，美國與西方各國還在幻想「和平演變」中國，當時中國確實是全球「磁吸效應」的核心，而連戰當時雖然也是在野黨黨主席，但他代表的和中國共產黨已經殊死鬥爭90年的國民黨，兩個死敵政黨終於握手，是宣告內戰狀態終結。正因為如此，當時也去蹭的宋楚瑜就被共產黨冷落多了，直播受到限制、在人民大會堂還被胡錦濤刻意甩在後方一步亦步亦趨，像個跟班小弟，因為在共產黨的認知裡，國民黨才算是淵源深厚的咖，親民黨不知是哪個石頭縫中蹦出來的！連胡會之後十年，馬英九和習近平的會面，馬英九的怯弱，不敢當著全球面前公開說出「各自表述」，成了歷史敗筆。但這也是兩岸以領導人身分的國際公開會面，如果馬英九沒犯錯，兩岸就已經正式進入「互不否認」的階段，早就可以向全世界宣告「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」的政治事實。回首連胡會和馬習會，都還有一定程度的意涵和意義，請問鄭麗文這一次去北京還有甚麼意涵？和習近平握一握手就能兩岸和平？別逗了！這麼多年以來，習近平握過的台灣在野黨主席的手，不計其數，中國騷擾台灣也從沒有緩和過！憑什麼一個立法院立委沒放在眼裡、國民黨縣市諸侯不當成一回事的空頭黨主席鄭麗文和習近平握一握手，對台飛彈就後撤、共機和共艦就不出海、台灣可以正常國際參與、國人過境香港或是一些親共國家從此就不必擔心被共產黨長臂管轄，直接抓到中國的黑牢當中。至於拿到「和平紅利」更是胡扯鬼扯，連戰、蕭萬長、江丙坤、到馬英九，除了在大陸拿到了一些農產品配額和陸客來台的雞零狗碎所謂善意之外，一直想要和中國爭取保障赴陸台商的《投資保障協定》，連聞樓梯響都沒有。請問鄭麗文：妳又能夠為台灣帶回來什麼呢？說穿了，鄭麗文就是共產黨設定的一個「工具」，當鄭麗文出發之後，共產黨喉舌《人民日報》就寫了一篇專文抨擊日本干預中國和台灣的核心利益，當作對高市早苗無可奈何的唾面自乾大內宣，就說明了習近平只是要向中國證明：鄭麗文正走向朝靚之路的旅途中而已。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com