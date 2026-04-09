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海委會主委管碧玲日前公布中共海警船、電偵艦、護衛艦環繞台灣的位置示意圖，怒嗆國民黨主席鄭麗文的訪中團是「籠中的馴兔」，引藍委馬文君、徐巧芯昨（8）日怒嗆管碧玲洩密。對此，民進黨立委吳思瑤認為，2位藍委護航、掩護中共解放軍，要替老共的軍事行為圍事，不准台灣人評論，儼然是為中國認知作戰當上菜端盤的服務生。徐巧芯昨怒嗆管碧玲洩漏台灣海面態勢圖，還拿來攻擊在野黨，根本是政府的豬隊友、破壞國安，引吳思瑤反擊表示，馬文君、徐巧芯不是雙胞胎，但默契好成這樣，叫人不奇怪也難，認知作戰的中央廚房，國民黨立委只是上菜端盤的服務生，幕後大主廚究竟是誰？大家都知道啦！吳思瑤也提到，2位藍委幾乎同時、一前一後發文，內容除了段落次序有些微調，但主要敘事高度雷同。不只內容文字，連圖卡都像出自同一個小編，從排版、字體、風格幾乎是98%一模模一樣樣！且2位都涉有洩漏國防機密的前科，卻不約而同大罵管碧玲洩漏軍事機密，攻擊的主題都指向海軍監控的「海面態勢圖」不該被公開，就是為了護航、掩護中共解放軍4／6在台灣海域周遭的軍船艦位置被抓包。吳思瑤說，2位藍委都對鄭麗文中國行遭喻為「籠中馴兔」表達不滿，2位更同聲批評國民黨不該被抹紅，反罵民進黨才有共諜，2篇文章目的都很清楚，就是要替老共的軍事行為圍事，不准台灣人評論，叫人不奇怪也難！