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出國登機證突被標「SSSS」麻煩大了！神秘代碼真相曝光

登機證右下角突然出現「SSSS」神秘代碼，並透露是本次是獨旅規劃

登機證「SSSS」是什麼？更嚴格搜身、開行李檢查

登機證上所印上「SSSS」的代號，其實是「Secondary Security Screening Selection」的縮寫，也就是所謂的「二次安檢」，並非違規標記，而是屬於特定安全機制一部分。

除了隨身行李會被徹底搜查以外，還必須接受進一步全身掃描。若更嚴格的話，還有機會被全身「抹拭」swab檢驗

▲登機證上所印上「SSSS」的代號，其實是「Secondary Security Screening Selection」的縮寫，也就是所謂的「二次安檢」，並非違規標記，而是屬於特定安全機制一部分。（圖／記者葉盛耀攝）

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