遊客出國搭機前都會拿到由航空公司所發的登機證，但近日有男子從香港飛往美國時，首次拿到特別版登機證，其右下角突然被標記「SSSS」神秘代碼，讓他著急詢問背後用意，立馬有過來人解答代表「二次安檢」，表示被標記的遊客將會遇到更嚴格、時間更長的安檢，甚至有高機率被帶往小房間詢問。根桃園市機師職業工會解釋，二次安檢除了隨身行李會被徹底搜查以外，還必須接受進一步全身掃描，由於檢查流程更加繁瑣，建議提早抵達進行安檢較佳。
出國登機證突被標「SSSS」麻煩大了！神秘代碼真相曝光
近日有網友在Threads分享，表示多次搭飛機前往美國，但這次卻第一次碰到不同狀況，透露他要在4月5日下午從香港搭機飛往美國德克薩斯州，卻發現登機證右下角突然出現「SSSS」神秘代碼，並透露是本次是獨旅規劃，讓他著急詢問「有人知道登機證出現4個S代表什麼意思嗎？到美國這麼多次，第一次遇到」。
登機證「SSSS」是什麼？更嚴格搜身、開行李檢查
據了解，登機證上所印上「SSSS」的代號，其實是「Secondary Security Screening Selection」的縮寫，也就是所謂的「二次安檢」，並非違規標記，而是屬於特定安全機制一部分。根據臉書粉專「桃園市機師職業工會 航空體驗營」解釋，通常登機證出現該組代號，代表旅客被美國運輸安全局（TSA）的「安全飛行計劃」系統選中為加強安檢對象。
被選中的遊客除了隨身行李會被徹底搜查以外，還必須接受進一步全身掃描。若更嚴格的話，還有機會被全身「抹拭」swab檢驗，也就是拿一張濕紙擦拭旅客鞋底、手、隨身物品，再送去快速檢驗，為了查看是否接觸可疑物品、物質，尤其是用於製造爆裂物的粉末。
7類人容易遇到二次安檢！遇到別驚慌：建議提早到
至於哪類遊客容易遇到「二次安檢」呢？以下7類人最有機會，包括「現金購買機票」、「只持有單程機票」、「臨時買機票即日上機」、「曾有辦妥登機手續後決定不上機的紀錄」、「沒帶其所有證件或欠缺國籍身分者」、「曾被海關查出攜帶違禁品或未替物品報關稅者」、「前往特別目的地」等。
此外要提醒遊客，如遇到二次安檢請務必提早1到2小時進行安檢，因為流程較為繁瑣，可能需要預留更多時間；而遇到二次安檢也不用太過驚慌，只要保持冷靜配合，誠實交代旅行行程細節即可，避免因資訊不符被拒絕入境。
資料來源：桃園市機師職業工會航空體驗營
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近日有網友在Threads分享，表示多次搭飛機前往美國，但這次卻第一次碰到不同狀況，透露他要在4月5日下午從香港搭機飛往美國德克薩斯州，卻發現登機證右下角突然出現「SSSS」神秘代碼，並透露是本次是獨旅規劃，讓他著急詢問「有人知道登機證出現4個S代表什麼意思嗎？到美國這麼多次，第一次遇到」。
登機證「SSSS」是什麼？更嚴格搜身、開行李檢查
據了解，登機證上所印上「SSSS」的代號，其實是「Secondary Security Screening Selection」的縮寫，也就是所謂的「二次安檢」，並非違規標記，而是屬於特定安全機制一部分。根據臉書粉專「桃園市機師職業工會 航空體驗營」解釋，通常登機證出現該組代號，代表旅客被美國運輸安全局（TSA）的「安全飛行計劃」系統選中為加強安檢對象。
被選中的遊客除了隨身行李會被徹底搜查以外，還必須接受進一步全身掃描。若更嚴格的話，還有機會被全身「抹拭」swab檢驗，也就是拿一張濕紙擦拭旅客鞋底、手、隨身物品，再送去快速檢驗，為了查看是否接觸可疑物品、物質，尤其是用於製造爆裂物的粉末。
至於哪類遊客容易遇到「二次安檢」呢？以下7類人最有機會，包括「現金購買機票」、「只持有單程機票」、「臨時買機票即日上機」、「曾有辦妥登機手續後決定不上機的紀錄」、「沒帶其所有證件或欠缺國籍身分者」、「曾被海關查出攜帶違禁品或未替物品報關稅者」、「前往特別目的地」等。
此外要提醒遊客，如遇到二次安檢請務必提早1到2小時進行安檢，因為流程較為繁瑣，可能需要預留更多時間；而遇到二次安檢也不用太過驚慌，只要保持冷靜配合，誠實交代旅行行程細節即可，避免因資訊不符被拒絕入境。