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國民黨主席鄭麗文展開為期6天5夜的訪中行，今（9）日來到旅程的第三天，上午9點參訪洋山港、10點赴中國商飛公司參觀、11點東郊賓館和台企聯互動，下午2點半則搭機前往北京。本次行程來到最重要關頭，「鄭習會」時間確定在4月10日上午舉行，下午鄭麗文將召開中外記者會向外界報告。國台辦已經通知能入會場媒體，開始進行相關安檢流程。鄭麗文率領黨務一級主管赴中，一路走訪南京、上海、北京，並會晤國台辦主任宋濤、上海市委書記陳吉寧、江蘇省委書記信長星等人。今（9）日下午飛抵北京時，預計兼任政治局委員的北京市委書記尹力也將和鄭麗文見面。為確保「鄭習會」能如期舉行，國民黨訪團對相關行程、細節保密到家，就連飲食也都嚴格管制，避免發生身體不適情況。因為要與中國領導人習近平見面，除了需要進行安檢外，訪團成員、要入會場此訪的隨行媒體，都要經過多次的核酸檢測。鄭麗文在北京的行程，10日上午與習近平見面，下午開中外記者會，11日將赴故宮、孫中山的衣冠塚、清大、北大、中關村科技園區參觀，12日至小米汽車參觀後就搭機返台，為鄭主席「2026和平之旅」劃下句點。