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休士頓太空人今（9）日繼續作客科羅拉多洛磯，在先發哈維爾（Cristian Javier）傷退後，台灣強投鄧愷威本季首次連續兩天出賽，在滿壘危機中霸氣飆三振止血，繳出1.1局無失分的完美內容。然而，太空人先發輪值再傳噩耗，也讓防禦率穩定在2.35的鄧愷威，未來代班先發的機率大幅提升。比賽來到6局下半，太空人陷入2人出局滿壘的失分危機，教練團果斷推派昨日只投7球的鄧愷威登板拆彈。面對洛磯打者多伊爾（Brenton Doyle），鄧愷威展現過人的膽識，在關鍵時刻祭出86.2英里的犀利橫掃球（Sweeper）讓對方揮空三振，成功化解滿壘的失分危機。第7局鄧愷威繼續留在場上，僅用13球就讓對手三上三下。總計此役鄧愷威後援1.1局用18球，其中有12顆好球，沒有被敲出任何安打與保送，最快球速飆到96.3英里（約154.9公里）。賽後他的防禦率降至亮眼的2.35，每局被上壘率（WHIP）更是優質的0.78。儘管鄧愷威表現亮眼，太空人今日卻以1：9慘遭洛磯橫掃。先發投手哈維爾在第2局熱身時突感右肩緊繃，僅投1局便被迫退場，讓原本就捉襟見肘的投手陣容雪上加霜。隨後接手的布魯博（AJ Blubaugh）也未能止血，單局狂失5分吞下敗仗，太空人也因此陷入4連敗的低迷。隨著先發主力哈維爾傷退，加上布朗（Hunter Brown）同樣飽受肩傷困擾，太空人目前還健康的先發輪值只剩3人。在接下來密集的賽程中，太空人迫切需要穩定的人選填補先發空缺。雖然鄧愷威目前是牛棚中最倚重的拆彈手，但由於他在關鍵時刻的壓制力優於其他3A拉拔上來的投手，也讓許多球迷開始討論讓鄧愷威代班先發的可能性。如何在「維持牛棚穩定」與「修補先發輪值黑洞」之間取得平衡，將成為太空人教練團接下來最大的難題。