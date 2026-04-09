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美伊同意停火兩週後，隨著市場預期荷姆茲海峽有望恢復通行，國際油價暴跌，帶動美國股市週三（8日）全面反彈，帶動台北股市今（9）日開盤上漲18.58點、來到34779.96點。大盤開盤之際，中小型股開盤上漲0.31點、來到341.51點。美伊同意停火兩週後，市場氣氛轉趨樂觀，川普表示，美方將暫停對伊朗的軍事行動，作為交換，伊朗將配合恢復荷姆茲海峽的航運通行。伊朗外交部長隨後證實，若對伊朗的攻擊停止，伊方也將停止軍事行動，並強調在兩週停火期間，船隻可在與伊朗武裝部隊協調下安全通過荷姆茲海峽。市場觀察到已有船隻開始通行，顯示這條全球能源命脈正逐步恢復運作。國際油價也暴跌，布蘭特原油期貨重挫逾11%，跌至每桶96美元，西德州原油更暴跌近14%，同樣回落至約96美元。聯準會3月會議紀錄顯示，決策官員曾擔憂伊朗戰爭將推升能源價格，進而延後降息時程，如今隨著油價回落，市場開始重新押注貨幣政策轉向寬鬆。美股四大指數昨日走高，道瓊指數1325.46點或2.85%，報47909.92點，那斯達克指數上漲617.15點或2.80%，報22634.99點，標普500指數大漲165.96點或2.51%，報6782.81點，費半指數上漲507.05點或6.34%，報8510.92點。台股ADR全面收紅，台積電ADR上漲5.96%，日月光ADR上漲8.79%，聯電ADR上漲1.72%，中華電信ADR上漲0.90%。