我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文目前正在中國訪問，據悉將於10日上午展開各界關注的「鄭習會」。出身中國、已移居新加坡的反共網紅，Youtuber「Jing言Jing語」譏諷，鄭麗文此次訪中活像「被聖上翻牌子」，但其實北京對她的接待規格也不算太高，還分析鄭麗文的面相變化，形容她對台灣人、台灣媒體特別兇狠，轉臉面對北京就變得溫和。「Jing言Jing語」表示，看了鄭麗文在中國的行程，感受到北京對她的接待規格並不算高，顯示中共當局並沒有很看得上鄭麗文，只是她拼命想獻上投名狀，收到北京的邀請，就歡喜雀躍到像被「聖上」翻牌子一樣，宛如光宗耀祖、走上人生巔峰，甚至還有人形容這是她成為「台灣特首」的第一步。「Jing言Jing語」認為，台灣跟香港、澳門根本沒有可比性，因為從古至今，台灣都不曾隸屬過「中共國」，又何來宣示主權一說，此次鄭麗文訪中，還有中共近年的一些滲透操作，都顯示北京正試圖從內部瓦解台灣的防禦能力。「Jing言Jing語」還提到，她觀察鄭麗文許多面部特寫，發現她在和台灣方面打交道時，表情時常都很凶狠、猙獰，但一到了中國，就跟某健身網紅一樣360度大轉變，變得特別溫和、諂媚、卑躬屈膝、恨不得當場下跪，但明明連習近平的面都還沒見著。「Jing言Jing語」也直言，台灣內部即使有不少親共人士，但他們都不願意變成名正言順的中國人，因為這些人心裡很清楚，哪裡才是真正有人權跟自由的，所以再怎麼跪舔，也始終不會真的去拿中共的國籍、真的搬到對岸生活。「Jing言Jing語」表示，她一點都不認為鄭麗文此次出訪，打的「和平之旅」、「反台獨」口號會有任何效果，甚至可能令國民黨流失中間選民，強調國民黨已今非昔比，缺乏正當性與代表性。