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花蓮基層員警日前在網路上揭露，花蓮縣府北區服務中心主任范姜幸玲因不滿違規停車被檢舉開單，不僅刁難警察，怒嗆「知道我誰嗎？」，隔日還跑去找分局長興師問罪。對此，花蓮縣議員胡仁順指出，不只范姜幸玲，花蓮縣長候選人、鄉長游淑貞不久前也跑去警局失控怒罵，花蓮的警力已經補不齊了，沒有公務員應該在執行公務時承受無謂的壓力。范姜幸玲則回應，這是亂寫的內容，她絕對不會要求銷單。根據網友爆料，范姜幸玲在紅線轉彎的地方違規停車遭到檢舉，沒想到警察開完單，范姜幸玲亮出縣府官員身分，並怒嗆：「你知道我是誰嗎？我是吉安鄉公所主任，也是吉安民防中隊長，為什麼開之前都不用先問一下？」，刻意刁難員警；不僅如此，范姜幸玲隔日還跑到分局告狀，而她除了是縣府北區服務中心主任，也是徐榛蔚和立委傅崐萁夫婦的重要親信。胡仁順7日更爆料，游淑貞不久前也跑去警局失控怒罵，無端指控公所遭恐嚇的資料是遭警方洩漏，盛怒之下要求警方撤新聞照片、徹底查辦，整個警局差點被她翻過來。警察、消防員、教師、社工、公務員、各行各業的從業者都是人，他們都是某人的父母、某人的兒女、某人的伴侶，沒有人比較高尚或低下，沒有公務員在執行公務時應該承受無謂的壓力。胡仁順怒批，徐榛蔚縣長，您贊同她們這樣做嗎？您應該保護警察，還是保護她們？花蓮的警力已經陷入補不齊、流動快的惡性循環了。除了天災問題，這些人還要補上最後一根稻草嗎？