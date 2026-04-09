ATM存款方便且可以24小時使用，無需花時間前往銀行臨櫃排隊處理。但有民眾近日透過ATM存錢時，發現機台跳出新公告「若同意『如有爭議，以ATM清點結果為準』」，民眾只能勾選同意才能進行下一步，被怒批根本是撇清責任，瞬間讓ATM存錢吃錢爭議再度浮上檯面。金管會曾說明，ATM存錢後鈔票不會馬上進入錢箱，如遇到存款金額有異常，應在第一時間聯繫銀行，並相關證據，若銀行無法提供合理解釋，可向金管會檢舉，避免權益受損。
ATM存錢突跳「1公告」只能同意！一票用戶批噁心
有網友近日在Threads貼出一張照片，表示使用ATM存錢時，畫面突然跳出公告，上頭寫道：「放鈔前，請先點鈔並確認金額」並標註「若同意『如有爭議，以ATM清點結果為準』，請勾選同意後按下一步」，民眾只能點選同意，才能將鈔票放入機器內清點。
認為「有些人可能不懂這個噁心的點在哪，你算1萬元，可是機器假設只算8000，你不同意存入要取回時，機器是會退你8張還是10張？」擔憂若同意該條款，遇到存入金額與機器顯示不相符的情況，怕會讓後續權益受損。
留言區中甚至還有許多苦主現身，透露曾遇到吃錢狀況，「出門前點了兩次金額都是18000，到ATM就沒再花時間在那邊點鈔了，結果要存入顯示16000！取消再重新操作一次還是16000」、「就是存1萬結果最後只有被存9千的苦主，最後也是自己吞下去了」、「我也被吃過3000，後來金額大一點的，都直接跑臨櫃存，ATM存款真的是會搶劫」。
ATM吃錢怎麼辦？2招先自保：金管會公布解法
事實上，過去ATM吃錢案例頻傳，有民眾曾透過ATM存入15萬元時，畫面卻僅顯示13.7萬元，民眾察覺異常後立即選擇取消交易，但ATM所吐出的現鈔卻是短少的13.7萬元。民眾當場致電銀行客服尋求協助，經調閱監視器卻得到客服回應「機器並未發現有多錢」，並拒絕賠償。
這起案件引發外界關注ATM存錢爭議，當時金管會表示雖未接獲申訴，但解釋ATM存款機設計原理，如果民眾把錢存入時，機器會先確認面值與張數，並在螢幕上顯示總金額。在民眾尚未「按下確認鍵」時，鈔票都還留存在鈔票匣子內，不會直接送入機器內部。
如果真的發生ATM存款金額異常，金管會建議民眾應在第一時間聯繫銀行，並蒐集存款明細、ATM交易紀錄等相關證據，若銀行無法提供合理解釋，可向金管會檢舉，避免權益受損；此外，也有其他民眾提到如果擔憂被吃錢，可以在「鏡頭前逐張點鈔」或「全程錄影存證」等，以此降低風險。
資料來源：金管會
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有網友近日在Threads貼出一張照片，表示使用ATM存錢時，畫面突然跳出公告，上頭寫道：「放鈔前，請先點鈔並確認金額」並標註「若同意『如有爭議，以ATM清點結果為準』，請勾選同意後按下一步」，民眾只能點選同意，才能將鈔票放入機器內清點。
認為「有些人可能不懂這個噁心的點在哪，你算1萬元，可是機器假設只算8000，你不同意存入要取回時，機器是會退你8張還是10張？」擔憂若同意該條款，遇到存入金額與機器顯示不相符的情況，怕會讓後續權益受損。
留言區中甚至還有許多苦主現身，透露曾遇到吃錢狀況，「出門前點了兩次金額都是18000，到ATM就沒再花時間在那邊點鈔了，結果要存入顯示16000！取消再重新操作一次還是16000」、「就是存1萬結果最後只有被存9千的苦主，最後也是自己吞下去了」、「我也被吃過3000，後來金額大一點的，都直接跑臨櫃存，ATM存款真的是會搶劫」。
事實上，過去ATM吃錢案例頻傳，有民眾曾透過ATM存入15萬元時，畫面卻僅顯示13.7萬元，民眾察覺異常後立即選擇取消交易，但ATM所吐出的現鈔卻是短少的13.7萬元。民眾當場致電銀行客服尋求協助，經調閱監視器卻得到客服回應「機器並未發現有多錢」，並拒絕賠償。
這起案件引發外界關注ATM存錢爭議，當時金管會表示雖未接獲申訴，但解釋ATM存款機設計原理，如果民眾把錢存入時，機器會先確認面值與張數，並在螢幕上顯示總金額。在民眾尚未「按下確認鍵」時，鈔票都還留存在鈔票匣子內，不會直接送入機器內部。
如果真的發生ATM存款金額異常，金管會建議民眾應在第一時間聯繫銀行，並蒐集存款明細、ATM交易紀錄等相關證據，若銀行無法提供合理解釋，可向金管會檢舉，避免權益受損；此外，也有其他民眾提到如果擔憂被吃錢，可以在「鏡頭前逐張點鈔」或「全程錄影存證」等，以此降低風險。