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ATM存錢突跳「1公告」只能同意！一票用戶

批噁心

上頭寫道：「放鈔前，請先點鈔並確認金額」並標註「若同意『如有爭議，以ATM清點結果為準』，請勾選同意後按下一步」

認為「有些人可能不懂這個噁心的點在哪，你算1萬元，可是機器假設只算8000，你不同意存入要取回時，機器是會退你8張還是10張？」擔憂若同意該條款，遇到存入金額與機器顯示不相符的情況，怕會讓後續權益受損。

▲勞退新制分紅大紅包 3 月正式入帳！今年基金收益率達 15.6%，平均每人領取 5.7 萬元，甚至有神人級勞工爽拿 93 萬。專家建議應掌握退休金領取資格，並透過勞保局系統進行勞退分紅查詢，確認紅包是否入帳。（示意圖／記者徐銘穗攝）

ATM吃錢怎麼辦？2招先自保：金管會公布解法

金管會建議民眾應在第一時間聯繫銀行，並蒐集存款明細、ATM交易紀錄等相關證據，若銀行無法提供合理解釋，可向金管會檢舉，避免權益受損

可以在「鏡頭前逐張點鈔」或「全程錄影存證」等