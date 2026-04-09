我是廣告 請繼續往下閱讀

美伊停火2週，不過，伊朗指控美國違反停火協議，以色列持續對黎巴嫩發動攻擊影響，，美國總統川普也表示，若提供伊朗武器關稅加徵50%，加上美國聯準會（Fed）公布3月會議紀要，官員預期美伊戰爭將加劇通膨，甚至部分官員支持保留升息的可能性，美元指數重新站回99，亞洲股、匯市承壓，台股開紅後翻黑，新台幣兌美元今（9）日早盤也回貶至31.82元，貶值3.5分。就國際匯市來看，美元指數重新站回99之上，一度來到99.16，目前在99.15盤整。亞洲主要貨幣兌美元轉弱，其中日圓兌美元今日早盤從158.43回貶至158.94，目前在158.93附近，而韓元兌美元也從1477拉回至1484.3，現在於1481.5盤整，離岸人民幣兌美元也回貶至6.8404。至於新台幣兌美元在前一日大升快2角後，今日早盤在美元指數重返99，加上台股漲勢有限，甚至一度翻黑，新台幣兌美元以31.79元、貶值0.5分開出後，即貶破31.8元，一度來到31.82元，貶值3.5分，目前在31.792元盤整。不過，由於台積電今日發放逾千億元股息，若外資無持續投入股市，可能會有進一步匯出動作，屆時將對新台幣形成貶壓，有待觀察。