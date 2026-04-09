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效力於亞利桑那響尾蛇隊的台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll），在今（9）日迎來職業生涯的重要里程碑。在個人大聯盟生涯第500場出賽中，卡洛爾火力全開，單場狂飆三支長打，不僅率領球隊以7：2擊敗紐約大都會，更以領先全聯盟之姿穩坐「三壘安打王」寶座。今（9）日響尾蛇作客大都會，卡洛爾擔任先發第2棒守右外野。首打席他就展現極佳的擊球狀態，敲出一記擊球初速高達108.6英哩的左外野二壘安打，隨後靠著隊友火力支援跑回全場第一分。2局上半，卡洛爾在滿壘的關鍵時刻再度建功，一棒掃出帶有2分打點的中外野二壘安打，幫助響尾蛇擴大領先優勢。到了7局上半，他更擊出個人標誌性的右外野三壘安打，本季至今已累積3支三壘安打，高居大聯盟榜首。卡洛爾此戰5打數3安打，且全數為長打，貢獻2分打點。賽後他的打擊率攀升至，攻擊指數（OPS）高達根據統計，卡洛爾在生涯前500場比賽中，達成了的驚人成就，成為。他的速度與力量完美結合，再次證明了為何他是當今聯盟最炙手可熱的球星之一。除了打線發威，響尾蛇先發投手尼爾森（Ryne Nelson）同樣表現出色，今日主投5.2局送出 5 次三振僅失1分，靠著穩定的壓制力順利摘下個人本季首勝。終場響尾蛇就以5分之差帶走勝利，也讓卡洛爾的紀錄之夜畫下完美句點。