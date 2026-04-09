北投晶泉丰旅表示，歡慶開幕滿周年，即日起至4月22日推出周年慶線上旅展，推出最低24折起的住宿、餐飲與泡湯優惠商品，線上與飯店現場同步販售，現場購券滿額再贈燕窩禮盒、保養品等好禮。其中主打「泉韻陽台家庭客房住宿券」每張7999元，四人入住不含早，等於每人2000有找。
北投晶泉丰旅此次專為周年慶規劃的住宿商品主打「泉韻陽台家庭客房住宿券」，每張7999元，提供雙人入住含早餐或四人入住不含早的選擇，買兩張再贈大眾風呂招待券兩張。
「三燔北投」推出平日午餐壽喜燒共鍋放題餐券 四人3299元
餐飲部分，則主打69折起之優惠，.包含有「三燔北投」平日午餐壽喜燒共鍋放題餐券，雙人券每張1699元、四人券每張3299元，等於每人最低825元起享有壽喜鍋吃到飽。此外，位於飯店三樓的辦桌餐廳—泉源閣也同步推出「四人烤鴨午餐饗宴」優惠券，每張3999元。另有雙人湯屋及單人大眾風呂等泡湯商品，最低45折起。
宜蘭綠舞國際觀光飯店推旅展優惠 一泊二食每人不到兩千
摘下「易遊網台灣最美親子飯店大賞」殊榮的宜蘭綠舞國際觀光飯店，即日起至5月15日推出「春夏線上旅展」，下殺3.6折起，一泊二食每人不到兩千！宜蘭綠舞表示，5月31日前完成訂房，享即日起–8月31日旺日免加價及加碼贈送一餐、大旺日半價，再加贈總價值破萬元的日式主題體驗，以及平日雙人遊園泳池或風呂券等優惠。
宜蘭綠舞國際觀光飯店強調，此次旅展優惠凡購買旅展住宿券即享五大體驗活動：一、經典浴衣或大正浪漫或Cosplay服飾體驗，漫步園區彷彿穿越時光 ；二、滑索體驗；三、園區萌寵與水豚、羊駝、梅花鹿等萌寵互動；四、免費入園黑RURU CAFE觀賞可愛瓦萊黑鼻羊及熊貓羊；五、週一至週四入住體驗手作日式和菓子、手刷抹茶或有趣植栽手作三選一。
另外，Villa房型獨加贈二人免費入住及體驗內容、再享日式體驗五選二，週末期間加選經典的忍者體驗與親子同樂的妖怪島大冒險，宜蘭綠舞表示，獨家贈禮總值高達1萬8142元。
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餐飲部分，則主打69折起之優惠，.包含有「三燔北投」平日午餐壽喜燒共鍋放題餐券，雙人券每張1699元、四人券每張3299元，等於每人最低825元起享有壽喜鍋吃到飽。此外，位於飯店三樓的辦桌餐廳—泉源閣也同步推出「四人烤鴨午餐饗宴」優惠券，每張3999元。另有雙人湯屋及單人大眾風呂等泡湯商品，最低45折起。
摘下「易遊網台灣最美親子飯店大賞」殊榮的宜蘭綠舞國際觀光飯店，即日起至5月15日推出「春夏線上旅展」，下殺3.6折起，一泊二食每人不到兩千！宜蘭綠舞表示，5月31日前完成訂房，享即日起–8月31日旺日免加價及加碼贈送一餐、大旺日半價，再加贈總價值破萬元的日式主題體驗，以及平日雙人遊園泳池或風呂券等優惠。
宜蘭綠舞國際觀光飯店強調，此次旅展優惠凡購買旅展住宿券即享五大體驗活動：一、經典浴衣或大正浪漫或Cosplay服飾體驗，漫步園區彷彿穿越時光 ；二、滑索體驗；三、園區萌寵與水豚、羊駝、梅花鹿等萌寵互動；四、免費入園黑RURU CAFE觀賞可愛瓦萊黑鼻羊及熊貓羊；五、週一至週四入住體驗手作日式和菓子、手刷抹茶或有趣植栽手作三選一。
另外，Villa房型獨加贈二人免費入住及體驗內容、再享日式體驗五選二，週末期間加選經典的忍者體驗與親子同樂的妖怪島大冒險，宜蘭綠舞表示，獨家贈禮總值高達1萬8142元。