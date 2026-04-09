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國民黨主席鄭麗文近期訪問中國，落地上海後第一站來到南京，昨（8）日一早就赴中山陵謁陵，不僅祭文、談話中都提到中華民國，她在發表談話時還幾度哽咽，疑似啜泣。對此，媒體人樊啟明也針對鄭麗文的全篇談話內容盛讚，看得出她有備而來。鄭麗文昨謁陵談話提到三民主義、中華民國，也不忘強調九二共識，呼籲同志莫忘總理「革命尚未成功，同志仍需努力」的叮嚀，讓國父革命精神繼續指引方向，並化為青天白日，溫暖滋養每一寸土地和每一個生命。全篇談話溫暖動人，樊啟明認為，鄭麗文從「民國115年」到「中華民國」都說了，整篇講稿聽得出來有備而來。樊啟明強調鄭麗文談話有3個亮點，包括：紀念國父談建國，中華民國有正當性、兩岸歷史無可切割，搬出台灣先賢、槍口不能對準同胞，動武就是自相殘殺。聽得出她有備而來。樊啟明說，鄭麗文在大陸亮出孫中山「創立亞洲第一個民主共和國」，劃出建國先後順序，凸顯中華民國的正當性與治權現實。再者，台獨論述是試圖切斷兩岸連結，鄭麗文則是搬出蔣渭水等人的抗日尋根史，要強調兩岸是命運共同體。最後，鄭麗文也提到台海兵凶戰危，過往災難多源於內部矛盾，等於當大陸的面發出警告，動武就是骨肉相殘，最終承受苦難的，只有無辜的底層百姓。