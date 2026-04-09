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因應「鄭習會」，國民黨團要求延期協商國防特別預算條例，不過，民進黨團仍在今（9）日排定協商，對此，民進黨表示，國防沒有模糊空間，安全也不能等待，國民黨、民眾黨今天下午會給出什麼答案？「我們拭目以待」。民進黨立法院外交國防委員會召委陳冠廷下午2時將針對國防特別預算條例草案召集朝野黨團協商，民進黨表示，這是一場攸關台灣自我防衛能否強化的協商會議，更是一個可以清楚表態的關鍵時刻。民進黨說，面對來自中國不理性的文攻武嚇，強化國防，不是選項，而是責任，因為唯有建立足夠的防衛能力，才能守住台灣人擁有的民主自由，確保真正的和平。民進黨提到，行政院提出的8年1.25兆元國防特別預算，不只有完整規畫，更獲得國內多數民意與國際民主陣營支持。總統賴清德於是多次呼籲，懇請朝野立委共同支持， 民進黨立法院黨團也表態將會負責任地參與協商、爭取共識、支持國防。「問題是，國民黨團會出席嗎？會支持嗎？」民進黨指出，還是如同國民黨團總召傅崐萁之前的態度，一定要拖到鄭習會結束、收到習近平的指令後，才願意談？民眾黨團呢？出席嗎？支持嗎？也請說清楚、講明白。