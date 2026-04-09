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伊朗戰爭持續延燒，國際原物料高漲也造成國內影響，市面上出現量缺價漲的「塑膠袋之亂」。經濟部長龔明鑫今（9）日帶來好消息，台塑明（10）日就可以開始出貨便宜的原料聚乙烯（塑膠粒），對於穩定國內塑膠袋價格有幫助。據經濟部報告，中油四輕提前於4月1日投入運作，預計4月份增加乙烯產量1.9萬噸，產量將可由6萬噸提升至7.9萬噸，5月份可再增加至9萬噸，並優先滿足國內中下游廠商需求。上游原料因中油已增產提供，另協調台塑、台聚同意足量供應中游之塑膠原料聚乙烯產量，其中台塑擴大聚乙烯產量至少0.55 萬噸，故合計台塑、台聚之聚乙烯國內總產量，將可從3月2.2萬噸增至4月2.75 萬噸，預計5月可再提高。另外，推出「塑膠袋平價專案」，可增加 12.5 億個1 斤塑膠袋之產量，快速提供給商圈及其他市場通路，估計塑膠袋總產量將由每月20億個1斤塑膠袋，增加至32.5億個1斤塑膠袋，並優先供貨給各通路、商圈及市場，平均每位國人每週可使用超過30個塑膠袋。龔明鑫在會前受訪指出，昨天行政院正、副院長已召開穩定物價小組會議，檢視近期物價情勢。整體而言，3月CPI年增率僅1.2%，低於原先預期，整體物價走勢仍屬平穩，並強調隨著中東原油順利通行抵台，以國內每日約15萬桶原油的使用量估算，這批原料可額外支應超過半個月需求。民進黨立委賴瑞隆今日在立法院經濟委員會質詢時說，台灣已經有增加塑膠袋生產量，但是市面上仍出現漲價問題。龔明鑫說，「塑膠袋平價專案」台塑已表示明天就可以開始出貨，對於抑制漲價有幫助；補充前幾天跟商圈座談確實有業者反映漲價漲了30%，但也有好的通路商堅持不漲價。另外，公平會、法務部也都報告這幾週調查。公平會表示，目前調查17家廠商，目前並未看到聯合行為，後續也會追蹤。法務部說明，聯合稽查小組及調查局對市場進行調查，目前都算正常。