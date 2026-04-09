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▲中央氣象署預報員林定宜指出，該熱帶低壓系統不會對台灣天氣產生影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

颱風最新現況：最快24小時內成颱

▲今起一直到下周一全台都會是好天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

對台灣影響侵襲機率0%

假日天氣全台暖熱如夏上看34度

▲氣象署說明，全台將迎來一段悶熱的氣溫，各地白天高溫都有29至31度，甚至上看35度以上。（圖／中央氣象署）

關島東南方附近的熱帶性低氣壓TD04持續發展中，。即將迎來週末假日，全台各地大多為晴朗穩定的好天氣，高溫上看34度，東南部更要留意焚風，提醒民眾外出務必做好防曬與補充水分。根據中央氣象署觀測資料，熱帶性低氣壓TD04在9日凌晨2時的中心位置在關島東南東方1110公里之海面上，即鵝鑾鼻東南東方約3800公里處，目前正以每小時11公里的速度向西進行。氣象署預估，該系統在24小時內有發展為輕度颱風的趨勢。氣象粉專「觀氣象看天氣」分析指出，根據AI模式預測，這個熱帶系統有機會在3天內成為今年第四號颱風「辛樂克」，且未來強度可能達到中度颱風以上等級，環流範圍也不小。新颱風即將生成，是否會帶來風雨影響台灣？中央氣象署預報員林定宜指出，該熱帶低壓系統不管是本身，還是其外圍環流，都不會對台灣天氣產生影響。此外，從氣象署公布的「120小時颱風暴風可能到達時間及機率」圖面也能看到，台灣各主要城市及離島受到暴風圈侵襲的機率均為0%。在沒有颱風攪局的情況下，今起，包涵接下來的週末假日天氣相當晴朗穩定，氣象署表示，10日（週五）至13日（週一）台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅午後山區會有零星短暫陣雨。這幾天全台普遍高溫都會來到30度以上，預測各地高溫約落在29至34度之間。