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▲該名網友在燃油附加費確定漲價的4月7日查詢機票價格，卻發現滿而更便宜。（圖／翻攝Threads）

▲記者今日查詢該班次機票來回總價只要9842元，其中燃油附加費顯示2878元，的確是已經漲價之後的數字。（圖／翻攝星宇航空官網）

▲日航預計6月才會調漲燃油費，現在還可下手預訂機票，有機會買到比國籍航空較低的價格。（圖／記者葉盛耀攝）

交通部民航局之前宣布，國籍航空自台灣出發的航線，客運燃油附加費將調漲，已從日前4月7日就生效。短程航線由每人17.5美元（約合新台幣551元），調漲為45美元（約合新台幣1417元）；長程航線則是每人45.5美元（約合新台幣1433元），調漲為117美元（約合新台幣3683元），等於最多漲了2250元。但是有網友於社群平台披露，他在4月6日預訂台北飛胡志明市的來回機票，網友於Threads上提到，因為考量燃油附加費將調漲，他在4月6日就訂了臺北-胡志明來回機票，單人票價共計1萬2212元，4月7日時想說開個軟體看一下究竟是漲了多少，結果反而比4月6日訂的還便宜，一張只要9848元，等於差了2364。讓他覺得其他網友也回覆：「難道機票漲價是假議題」，也有人提到「你要看票種是否一樣」、「因為機票平時本來就有高有低」、「是燃油稅要漲，所以有可能是票價浮動，造成價差」等。針對此情況，而《NOWNEWS》記者之前也求證過星宇航空，航空公司採用「浮動票價」機制，同樣出發日期的同航班，在不同日查詢，本就有不同的價位出現。以此案件來說，記者於今（9）日也再次查詢同條件之物件，雖然三家國籍航空的訂位服務費、燃油附加費都陸續調漲，但是記者綜合機票達人「蓋瑞哥」等人意見，整理出四大招可以找相對便宜一點的機票。​燃油費調整並非所有航空公司同步。有些航司反應較慢，現在下單還能鎖定漲價前的價格。例如日籍航空宣布是在6月才生效，ANA與日本航空（JAL）調整得最慢，因此有將近兩個月的緩衝期可以考慮，蓋瑞哥還笑說：「說不定到時候油價就跌回來了，當然機會可能不高。」​低成本航空如台灣虎航、亞洲航空（AirAsia）的票價結構相對單純，大多不含傳統意義上的「燃油附加費」，而是直接反映在基本票價中。這樣的好處是，價格反映不會像傳統航空那樣「一聲令下、漲聲響起」。​蓋瑞哥提到，​如果是南部鄉親，從高雄出發去東京，聯合航空 (UA) 是很好的選擇。​因為聯合航空的票價結構，是不獨立明列燃油附加費。因此票價不會因為政策而瞬間跳漲幾千元，而是隨市場供需機制緩步波動。記者實際查詢聯合航空 (UA) 從高雄小港機場飛日本，還是有些日期落在只要1萬2千多元，相較長榮、華航都已漲到1萬6千以上來說相對低廉。其他多位旅遊達人也都提到，建議旅客在長程線也可選擇先飛香港、曼谷或吉隆坡轉機，避開直飛高昂的基本票價與附加費，有機會節省1～2萬元。例如國泰航空轉機於香港，可節省不少費用。