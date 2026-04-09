交通部民航局之前宣布，國籍航空自台灣出發的航線，客運燃油附加費將調漲，已從日前4月7日就生效。短程航線由每人17.5美元（約合新台幣551元），調漲為45美元（約合新台幣1417元）；長程航線則是每人45.5美元（約合新台幣1433元），調漲為117美元（約合新台幣3683元），等於最多漲了2250元。但是有網友於社群平台披露，他在4月6日預訂台北飛胡志明市的來回機票，當時單人票價總共1萬2212元，等到4月7日確定燃油附加費時在查詢同時間、同班次，竟然1萬元有找，讓他驚呼燃油附加費漲價之後反而機票變便宜了。而最主要原因，其實是航空公司的「浮動票價」機制。
網友於Threads上提到，因為考量燃油附加費將調漲，他在4月6日就訂了臺北-胡志明來回機票，單人票價共計1萬2212元，4月7日時想說開個軟體看一下究竟是漲了多少，結果反而比4月6日訂的還便宜，一張只要9848元，等於差了2364。讓他覺得反而機票在燃油附加費調漲後竟然變更便宜。
其他網友也回覆：「難道機票漲價是假議題」，也有人提到「你要看票種是否一樣」、「因為機票平時本來就有高有低」、「是燃油稅要漲，所以有可能是票價浮動，造成價差」等。針對此情況，旅遊達人「傑西大叔」則解釋，是因為「浮動票價」機制，機票會依狀況放位置。
而《NOWNEWS》記者之前也求證過星宇航空，航空公司採用「浮動票價」機制，同樣出發日期的同航班，在不同日查詢，本就有不同的價位出現。以此案件來說，記者於今（9）日也再次查詢同條件之物件，總票價為9842元，其中燃油附加費顯示2878元，的確是已經漲價之後的數字，而造成差異原因就在於基本票價，此次僅有4800元，是造成機票總價反而更便宜的原因。
🟡燃油附加費漲價別擔心！達人教四大招，找便宜機票：
雖然三家國籍航空的訂位服務費、燃油附加費都陸續調漲，但是記者綜合機票達人「蓋瑞哥」等人意見，整理出四大招可以找相對便宜一點的機票。
一、改買「調整得比較慢」的外籍航空：
燃油費調整並非所有航空公司同步。有些航司反應較慢，現在下單還能鎖定漲價前的價格。例如日籍航空宣布是在6月才生效，ANA與日本航空（JAL）調整得最慢，因此有將近兩個月的緩衝期可以考慮，蓋瑞哥還笑說：「說不定到時候油價就跌回來了，當然機會可能不高。」
二、改看低成本航空 ／廉價航空：
低成本航空如台灣虎航、亞洲航空（AirAsia）的票價結構相對單純，大多不含傳統意義上的「燃油附加費」，而是直接反映在基本票價中。這樣的好處是，價格反映不會像傳統航空那樣「一聲令下、漲聲響起」。
三、選擇不收（獨立）燃油費的外籍航空：
蓋瑞哥提到，如果是南部鄉親，從高雄出發去東京，聯合航空 (UA) 是很好的選擇。因為聯合航空的票價結構，是不獨立明列燃油附加費。因此票價不會因為政策而瞬間跳漲幾千元，而是隨市場供需機制緩步波動。記者實際查詢聯合航空 (UA) 從高雄小港機場飛日本，還是有些日期落在只要1萬2千多元，相較長榮、華航都已漲到1萬6千以上來說相對低廉。
四、長程線善用外站轉機：
其他多位旅遊達人也都提到，建議旅客在長程線也可選擇先飛香港、曼谷或吉隆坡轉機，避開直飛高昂的基本票價與附加費，有機會節省1～2萬元。例如國泰航空轉機於香港，可節省不少費用。
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而《NOWNEWS》記者之前也求證過星宇航空，航空公司採用「浮動票價」機制，同樣出發日期的同航班，在不同日查詢，本就有不同的價位出現。以此案件來說，記者於今（9）日也再次查詢同條件之物件，總票價為9842元，其中燃油附加費顯示2878元，的確是已經漲價之後的數字，而造成差異原因就在於基本票價，此次僅有4800元，是造成機票總價反而更便宜的原因。
雖然三家國籍航空的訂位服務費、燃油附加費都陸續調漲，但是記者綜合機票達人「蓋瑞哥」等人意見，整理出四大招可以找相對便宜一點的機票。
一、改買「調整得比較慢」的外籍航空：
燃油費調整並非所有航空公司同步。有些航司反應較慢，現在下單還能鎖定漲價前的價格。例如日籍航空宣布是在6月才生效，ANA與日本航空（JAL）調整得最慢，因此有將近兩個月的緩衝期可以考慮，蓋瑞哥還笑說：「說不定到時候油價就跌回來了，當然機會可能不高。」
二、改看低成本航空 ／廉價航空：
低成本航空如台灣虎航、亞洲航空（AirAsia）的票價結構相對單純，大多不含傳統意義上的「燃油附加費」，而是直接反映在基本票價中。這樣的好處是，價格反映不會像傳統航空那樣「一聲令下、漲聲響起」。
三、選擇不收（獨立）燃油費的外籍航空：
蓋瑞哥提到，如果是南部鄉親，從高雄出發去東京，聯合航空 (UA) 是很好的選擇。因為聯合航空的票價結構，是不獨立明列燃油附加費。因此票價不會因為政策而瞬間跳漲幾千元，而是隨市場供需機制緩步波動。記者實際查詢聯合航空 (UA) 從高雄小港機場飛日本，還是有些日期落在只要1萬2千多元，相較長榮、華航都已漲到1萬6千以上來說相對低廉。
四、長程線善用外站轉機：
其他多位旅遊達人也都提到，建議旅客在長程線也可選擇先飛香港、曼谷或吉隆坡轉機，避開直飛高昂的基本票價與附加費，有機會節省1～2萬元。例如國泰航空轉機於香港，可節省不少費用。