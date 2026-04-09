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匹茲堡海盜隊在今（9）日對陣聖地牙哥教士隊賽前，投下大聯盟震撼彈！球團正式宣布與年僅19歲的頂級遊擊新秀康納·葛瑞芬（Konnor Griffin）達成續約協議。雙方簽下一份為期 9年、總價值1.4億美元（約新台幣45億）的保障合約，這不僅打破海盜隊史最大合約紀錄，更確保這位天賦異稟的「當代新秀狀元」將效力匹茲堡至2034年。葛瑞芬是2024年選秀大會的第九順位新秀，但其成長速度驚人，目前在MLB官方新秀排名中高居。去年在他的首個職業球季中，葛瑞芬展現了恐怖的五拍子能力，跨越三個小聯盟級別（最高至2A）出賽 122 場，繳出的超恐怖成績單。如此早熟的表現，讓他迅速敲開大聯盟大門。今年4月3日，葛瑞芬在對陣金鶯的比賽中完成首秀，成為自2018年胡安·索托（Juan Soto）後，首位登上大聯盟的青少年球員（19歲），並在該場比賽擊出生涯首安與首打點。這份9年1.4億美元的合約，反映了海盜球團對葛瑞芬未來發展的絕對信心。在9日之前的六場比賽中，葛瑞芬皆擔任先發遊擊手，防守與進攻端展現出的穩定性，讓球團決定在球員生涯極早期就提前鎖定其巔峰期。葛瑞芬在簽約後也表達了對球隊的忠誠：「我相信這是一支有實力贏球的球隊。憑藉目前的球員陣容，我們可以取得很多成就。我希望未來九年繼續效力於這支球隊，幫助球隊贏得季後賽，甚至是世界大賽冠軍。」除了職涯規劃，葛瑞芬對這座城市也有著深厚情感：「匹茲堡是我和家人最喜歡的地方，能代表這座城市與這支球隊，我感到無比自豪。」海盜隊過去常因預算考量流失球星，此次大動作砸下重金續留葛瑞芬，象徵著球團建隊邏輯的轉變，期望以這位19歲的遊擊天才為核心，打造屬於匹茲堡的長期爭冠窗口。