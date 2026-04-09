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辛樂克成颱生成機率破90%！最快明日生成

▲氣象專家林得恩表示，熱帶性低氣壓TD04成颱機率高達90%以上，目前正位於關島東南方低緯度海面上，並逐漸發展中，有望增強為今年第4號颱風「辛樂克」。（圖／林老師氣象站臉書）

歷年4月颱比例少「只有它襲台」！為何罕見原因曝光

4月台灣附近的海水溫度偏低，較不具備發展成颱風能量，加上風向也會擾亂颱風強度，當颱風行進到偏高緯度時，強度通常會逐漸減弱，導致4月雖然依舊有颱風生成的案例，但直接侵襲台灣的機率極低

▲賈新興表示，4月並非颱風好發期，回顧歷史紀錄，4月颱風平均生成數數僅0.7個，但過去如1999年、1972年都曾有過單月生成3個颱風的罕見紀錄。（圖／賈新興臉書）

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