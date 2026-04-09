關島東南方海域熱帶系統持續發展中，今年第4號颱風「辛樂克」（Sinlaku）預估最快將於明（10日）天生成，根據氣象專家林得恩提到，成颱機率突破90%，路徑大迴轉向日本南方外海遠離，對台灣並無影響。但過去4月屬於颱風稀少的季節，因4月海水溫度低，加上風向易影響強度，導致4月颱風生成案例極少，其中符合侵台定義的4月颱僅有1956年「賽洛瑪」。
辛樂克成颱生成機率破90%！最快明日生成
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」提到，熱帶性低氣壓TD04成颱機率高達90%以上，目前正位於關島東南方低緯度海面上，並逐漸發展中，有望增強為今年第4號颱風「辛樂克」，初步評估有機會在明天週五（10日）至週六（11日）成颱。
歷年4月颱比例少「只有它襲台」！為何罕見原因曝光
過去4月颱風十分少見，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，4月並非颱風好發期，回顧歷史紀錄，4月颱風平均生成數數僅0.7個，但過去如1999年、1972年都曾有過單月生成3個颱風的罕見紀錄，因此現階段出現熱帶系統發展並不算異常。
根據中央氣象署統計，自1911至2020年間，4月發布颱風警報僅出現過4次，分別是1956年「賽洛瑪」、1967年「衛萊特」、1978年「歐莉芙」和2003年「柯吉拉」，而符合侵台定義的4月颱僅有1956年「賽洛瑪」，其在低緯度形成，發展強度一度達到強颱等級，通過菲律賓呂宋島中部進入南海後，強度逐漸減弱，並於南海轉向東北接近台灣，於1956年4月23日中心通過恆春近海，並對台東、屏東造成災情。
至於為何4月颱風較少見？氣象署曾分析，4月台灣附近的海水溫度偏低，較不具備發展成颱風能量，加上風向也會擾亂颱風強度，當颱風行進到偏高緯度時，強度通常會逐漸減弱，導致4月雖然依舊有颱風生成的案例，但直接侵襲台灣的機率極低。
辛樂克颱風預估明生成！最新路徑、對台影響一次看
林得恩表示，根據美國聯合颱風警報中心，最新熱帶擾動預報資料顯示，準辛樂克颱風中心正位於一個低垂直風切海域內，環境海面溫度較高，約攝氏29至30度，加上低層環流中心以東有一個點源，並伴有中等強度的向極地外流。
準辛樂克颱風最新路徑預估將以「拋物線」方式，轉向日本南方外海遠離最有可能，對台灣並無直接影響。但仍要提醒民眾，在4月14日至4月19日期間，如有安排於臺灣東北部或東部外海海域附近活動，要特別注意出海安全。
資料來源：林得恩、賈新興、中央氣象署
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氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」提到，熱帶性低氣壓TD04成颱機率高達90%以上，目前正位於關島東南方低緯度海面上，並逐漸發展中，有望增強為今年第4號颱風「辛樂克」，初步評估有機會在明天週五（10日）至週六（11日）成颱。
過去4月颱風十分少見，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，4月並非颱風好發期，回顧歷史紀錄，4月颱風平均生成數數僅0.7個，但過去如1999年、1972年都曾有過單月生成3個颱風的罕見紀錄，因此現階段出現熱帶系統發展並不算異常。
根據中央氣象署統計，自1911至2020年間，4月發布颱風警報僅出現過4次，分別是1956年「賽洛瑪」、1967年「衛萊特」、1978年「歐莉芙」和2003年「柯吉拉」，而符合侵台定義的4月颱僅有1956年「賽洛瑪」，其在低緯度形成，發展強度一度達到強颱等級，通過菲律賓呂宋島中部進入南海後，強度逐漸減弱，並於南海轉向東北接近台灣，於1956年4月23日中心通過恆春近海，並對台東、屏東造成災情。
至於為何4月颱風較少見？氣象署曾分析，4月台灣附近的海水溫度偏低，較不具備發展成颱風能量，加上風向也會擾亂颱風強度，當颱風行進到偏高緯度時，強度通常會逐漸減弱，導致4月雖然依舊有颱風生成的案例，但直接侵襲台灣的機率極低。
林得恩表示，根據美國聯合颱風警報中心，最新熱帶擾動預報資料顯示，準辛樂克颱風中心正位於一個低垂直風切海域內，環境海面溫度較高，約攝氏29至30度，加上低層環流中心以東有一個點源，並伴有中等強度的向極地外流。
準辛樂克颱風最新路徑預估將以「拋物線」方式，轉向日本南方外海遠離最有可能，對台灣並無直接影響。但仍要提醒民眾，在4月14日至4月19日期間，如有安排於臺灣東北部或東部外海海域附近活動，要特別注意出海安全。