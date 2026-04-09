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台積電即將於下週舉行法說會，在法說會登場前，台積電再度成為市場及外資關注的焦點，繼摩根大通（小摩）給台積電目標價2400元後，里昂、高盛等多家外資也紛紛上調目標價，其中里昂最樂觀，給出最高目標價3030元，成為市場少數喊出「三字頭」的外資法人。外資看台積電目標價持續墊高，繼摩根士丹利2288元、花旗環球2800元、摩根大通2400元之後，高盛將台積電股價預期升至2750元。而目前內外資法人中，里昂證券看台積電最樂觀，目標價給予3030元最高，是目前唯一喊上「三字頭」的主要法人，評等「強力看好」，主要原因為台積電強力擴張先進製程產能，資本支出及營收上修，且毛利率提升。據外資估算，台積電單季營收從去年首季低點起算，很可能一直成長到2027年底，足足三年時間內根本看不到淡季，呈現「季季旺」。高盛半導體產業分析師呂昆霖在最新釋出的個股報告指出，AI需求強勁，成為台積電未來多年的成長動能。呂昆霖將台積電2026到2027年的預估獲利上調 4%至6%，2027年的預估EPS上調到125元，2028年的預估EPS為165.32元，目標價從2600元調高到2750元，為法人圈第三高價，重申「買進」評等。呂昆霖分析，AI驅動強勁需求，台積電可望享有結構性的較高毛利率。雖然智慧手機與消費需求仍疲弱，短期內部分訂單遭到削減，但AI加速器與 AI帶動的傳統伺服器CPU需求暢旺，足以抵銷前者的疲弱。日前也調高台積電目標價的小摩台灣區研究部主管哈戈谷認為，由於受惠3奈米產能持續吃緊、高產能利用率、急單需求增加、及新台幣走弱，預期台積電第一、二季有望繳出強勁的毛利率表現，第2季營收淡季不淡，估較首季季增6%至8%。摩根士丹利證券大中華區半導體主管詹家鴻認為，儘管智慧機需求疲弱，但隨 HPC（高效能運算如AI與網通等）需求將填補產能，預估台積電第二季營收季增約 5%-10%、毛利率64%上下；今年營收年增率約30%，資本支出約520到560億美元。基於營運成長動能強勁，仍給予「優於大盤」評級、目標價2288元不變。在法說會前夕，外資全面調升目標價，多重利多同步發酵，台積電成為當前最具指標性的焦點個股，接下來法說會釋出的展望與資本支出規劃，將成為市場觀察的重要風向球。