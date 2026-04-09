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運動部首任政務次長兼發言人鄭世忠今（9）日正式證實請辭運動部政務次長的職務。鄭世忠表示「階段性任務已達成」，未來將重返母校國立體育大學，回歸學術界持續深耕基層人才培育。鄭世忠擁有英國諾丁漢大學運動醫學博士學位，行政資歷橫跨田徑、奧會與足球等多個體育專業領域。他於2023年2月扛下體育署長重任，並在2025年運動部正式升格掛牌後，轉任首任政務次長。在任期間，他不僅負責行政體系的無縫銜接，更以其深厚的運動科學背景，協助運動部確立政策溝通機制。在鄭世忠任內，台灣代表團在世界大學運動會與杭州亞運的金牌數屢刷紀錄，巴黎奧運代表團的運作也極為順暢。最令國人難忘的，莫過於在2024年第3屆世界12強棒球賽中，台灣隊在精實的後勤支援下，奪下隊史首座冠軍獎盃，創下台灣棒球史新紀錄。對於在此時選擇離開行政最前線，他今日證實了請辭消息，鄭世忠表示：「目前運動部的所有行政都已經上軌道，所以決定在這個時間先離開。」由於考量職長期學術志業與人才培育責任，鄭世忠決定歸建國立體育大學，回歸校園從事教學與運科研究。他對體育界的熱忱並未熄滅，強調：「未來仍有機會用不同身分貢獻體壇。」