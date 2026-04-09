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▲現任運動部政務次長鄭世忠（中）證實已向行政院請辭，計畫結束公職生涯重返校園任教。（圖／NOWnews資料照）

現任運動部政務次長鄭世忠於今（9）日證實，因階段性任務已圓滿達成，已正式提出辭呈，計畫重返國立體育大學任教。對此，運動部長李洋在立法院接受質詢時表示，雖已掌握相關訊息，但具體細節仍需待行政院正式公告後方能對外說明。鄭世忠自2023年接掌體育署長以來，堪稱台灣競技體育的關鍵推手。在他任內，台灣代表隊先後在杭州亞運與巴黎奧運奪下亮眼佳績，深獲各界肯定。隨著2025年政府正式成立「運動部」，鄭世忠轉任首任政務次長，協助部會初創時期的行政銜接。鄭世忠稍早受訪時坦言，目前運動部各項行政作業與組織架構已步入軌道，他認為現階段是離開的最佳時機。他表示：「未來將回到國立體大服務，換一個身分繼續為台灣體育界貢獻心力。」針對此項人事異動，立法委員陳培瑜今日在立法院質詢時提出嚴正關注。陳培瑜指出，鄭世忠次長手中掌握多項國家級體育政策與重要業務，要求運動部必須確保交接期間「零空窗」，以免影響運動發展進程。運動部長李洋在答詢時則顯得保守，他強調：「目前確實已得知消息，但在行政院正式發布人事調動命令前，不便進行過多評論。」